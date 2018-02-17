Altan: Bu kararla bizi dünyanın en ünlü mahkumları yaptılar

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan, mahkemeden sonra babasını görmeye gittiğini belirterek "Bana harika bir şey söyledi: Bu kararla dünyanın en ünlü mahkumları haline geldik" dedi.







Deutsche Welle Türkçe'den Gezal Acer'in sorularını yanıtlayan Sanem Altan, kararı "hukuk varmış gibi temyize götüreceklerini" söyledi. Altan, "Avukatlar, bu kadar hukuk yoksunluğunda dahi bir hukuk varmış gibi davranmak zorunda. Dolayısıyla hukuk prosedürü içinde ne gerekiyorsa, yapılacak. Çünkü bu bir tek bugünün hikayesi değil. İleride bir gün bugünlere döndüğümüzde her dakikanın hukuksuz karşılığının bilinmesi gerekiyor. Hukukun öldüğünün tabii ki farkındayız ama temyiz de reddedilirse o da kayıtlara, tarihe geçecek" dedi.





Söz konusu durumun aile bireylerinde bir umutsuzluk yaratmadığını vurgulayan Altan, şunları söyledi:





"Böylesi bir saçmalık, aksine benim umudumu çok arttıran bir şey. Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ı sevmeyen insanlar bile Anayasa Mahkemesi kararından sonra "bu olmaz artık dediler". Umutsuzluğa hiç düşmedim, babam da amcam da umutsuz olmadı. Biraz da onların gücü bana yardım ediyor. Babamı çok yeni gördüm bu kararın üstüne ve harika bir adamla sohbet ettim. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum."





Mahkemeden sonra babasını görmeye gittiğini de ifade eden Altan, "Bana harika bir şey söyledi; 'Bu kararla dünyanın en ünlü mahkumları haline geldik. Çünkü dünya uygulanan bu hukuksuzluğu, bu saçmalığı çok yakından izliyor' dedi. Bu kadar net somutlaştırılmış bir hukuksuzluk tüm dünyanın ilgisini çekecek bir şey. Bu adamları yok etmek istiyorlarsa, ki ağırlaştırılmış müebbet babamın da dediği gibi sen hapishanede öl demek, bunun tam tersi oldu ve tüm ışıkları bu adamların üstüne çekti. Dünyada gördüğüm en akılsız karar. Kötülük yapmak için bile zekaya ihtiyaç var ve burada onu bile göremiyoruz" diye konuştu.





Sanem Altan, twitter hesabından da babasının o sözlerini paylaştı:





"Bu bir mahkeme değildi karar da bir son değil, siyasi komedyanın zavallı bir çırpınışı, Üzülmeyin. Düşmanlarımıza: Yalanlarınızın, müebbetinizin bize dokunabileceğini sanmak mahkemeniz kadar komik! Babamla görüştüm nefis bir şey söyledi; Bu kararla bizi dünyanın en ünlü mahkumları yaptılar."





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