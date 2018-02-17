Samanyolu Haber /Gündem / Sema, Merve ve Ayşe Boydak adliyeye sevk edildi /17 Şubat 2018 15:44

Sema, Merve ve Ayşe Boydak adliyeye sevk edildi

Hizmet hareketine yönelik soruşturma kapsamında 2 gün önce hukuk hiçe sayılarak haklarında hiçbir suçlama bulunmadığı halde gözaltına alınan Sema, Ayşe ve Merve Boydak Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturması kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından malvarlıklarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki gün önce Kayseri, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla aileye mensup 7 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri yapılan Sema, Ayşe ve Merve Boydak, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sami, İbrahim, Yusuf  ve Mehmet Emin Boydak’ın ise ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BOYDAK AİLESİNDEN 4 KİŞİ HALEN TUTUKLU

Halen, kayyım tarafından yönetilen İstikbal, Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı, Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Boydak Holding’in Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, CEO’su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak tutuklu bulunuyor
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