Sema, Merve ve Ayşe Boydak adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturması kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından malvarlıklarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki gün önce Kayseri, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla aileye mensup 7 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri yapılan Sema, Ayşe ve Merve Boydak, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.





Sami, İbrahim, Yusuf ve Mehmet Emin Boydak’ın ise ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.





BOYDAK AİLESİNDEN 4 KİŞİ HALEN TUTUKLU





Halen, kayyım tarafından yönetilen İstikbal, Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı, Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Boydak Holding’in Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, CEO’su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak tutuklu bulunuyor