Alparslan Kuytul: “Hükümete biat etmiyorum, kral çıplak”









Furkan Vakfı davası Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldu. Tutuklu sanıklar Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme duruşma sonunda Kuytul ve Alagöz’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.





BANA SUS DİYORLAR SUSMAYACAĞIM, BİAT ETMEYECEĞİM

SEGBİS ile bağlandığı duruşmada söz alan Kuytul, kendisine yapılan operasyonun siyasi olduğunu İslam’ı anlattığı ve hükümeti eleştirdiği için tutuklandığını savundu.





“İslam’ı anlatmaya devam edeceğim” diyen Kuytul şunları söyledi: “Bana sus diyorlar, susmayacağım, biat da etmeyeceğim. Bu işin içinde emniyet, yargı, istihbarat ve siyasiler kim varsa hepsine hakkımı haram ediyorum. Hangi suç örgütü siyer dersi yapar, hangi suç örgütü tefsir dersi yapar, hangi suç örgütü alternatif eğitim programları yapar? Evet biz ders yaptık, Kur’an öğrettik, bunu inkar da etmiyoruz.”





BANA DOLANDIRICI DEMEYECEKTİNİZ!

Independent Türkçe’nin haberine göre, Kuytul, “Bana ne derseniz deyin ama dolandırıcı demeyecektiniz. Bana bunu söyleyeceğinize, kafama sıksaydınız. İddianamede ‘İslam Medeniyeti istiyor’ deniyor. Hemen ardından ‘Ama hükümeti de eleştiriyor” deniyor. Evet ben İslam medeniyetini istiyorum ve ben bununla da şeref duyuyorum.” dedi.





SUÇ DEĞİL HAYIR ÖRGÜTÜ

Duruşmada söz alan tutuklu Ali Alagöz ise yöneticisi olduğu Furkan Vakfı’nın suç örgütü değil, bir hayır örgüt olduğunu söyledi, vakfın faaliyetlerini anlattı. Hayır amaçlı toplanan, vakfın kasasından çıkan 314 bin liranın makbuzlarını mahkemeye sunduğu halde dikkate alınmadığını belirten Alagöz, Vakfın terör örgütü olmadığına dair istihbarat raporlarını bulunduğunu anlattı, tahliyesini istedi.





45 SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Duruşma tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddi, tutukluluk hallerinin devamı kararıyla birlikte ertelendi. İddianamede Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı başkan, yönetici ve üyesi 45 sanık hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek iddialarıyla 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyor.