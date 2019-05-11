Amerika'da Havalimanlarındaki uzun bekleme sürelerinden firmalar şikayetçi

Firmalar, Başkan Donald Trump’ın mevcut gümrük memurlarını yoğun olarak Meksika sınırına kaydırması sonucu havaalanları ve limanlarda yolcuların uzun süreler işlemleri için beklemek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.





Amerika’nın önde gelen havayolu şirketleri, American Airlines, United Airlines, Soutwest Airlines başta olmak üzere kurye şirketi Fedex ve Amerika Seyahat Birliği, Kürsel İş Seyahatleri Birliği ve Hava Taşımacılığı birliği mektuba imza atan kurumlar oldu. Mektupta sınır devriyelerine katkıda bulunulması çağrısı yapıldı.





Senatörlere yazılan mektupta firmalar, “Seyahat edenler uzun bekleme sürelerine maruz kalmamalılar. Bundan kaynaklı olarak ticaretimize ve Amerika ekonomisine zarar gelmesini önlemeliyiz” ifadelerini kullandılar.





Geçen hafta Beyaz Saray, Amerika’nın Meksika sınırındaki güvenliğin arttırılması için 4.5 milyar dolarlık daha kaynak arayışına girdi.





Bu yılın başında Trump yönetimi, 300 sınır ve gümrük muhafaza memurunu daha Meksika sınırına kaydırmıştı.





Cuma günü yapılan açıklamada da Amerika’nın güneyindeki Meksika sınırına 186 memurun daha kaydırıldığı duyuruldu.





Açıklamada bu memurların diğer sınır bölgelerinden kaydırıldığı ifade edildi.





Bu kaydırmalar havaalanları ve limanlardaki yolcuların işlemlerinin gecikmesine ve bekleme sürelerinin uzamasına neden oluyor.





Firmalar mektuplarında bu durumun her seyahat eden yolcular hem de kargo şirketlerinin işlemlerine zarar verdiğine dikkat çektiler.





Firmalar daha fazla gümrük muhafaza memurunun işe alınması ve sınırlarda görevlendirilmesi uyarısında bulundular.