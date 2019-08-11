Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türklerin %60'ı üniversite mezunu /11 Ağustos 2019 16:47

Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türklerin %60'ı üniversite mezunu

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında eğitim düzeyi yüksek olanların oranı giderek artıyor.

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Welt am Sonntag gazetesinin Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) "İltica Başvurusunda Bulunanların Potansiyelleri” başlıklı raporuna dayandırdığı haberde, 2018 yılında Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların yüzde 59,3'ü üniversiteye gitmiş oldukları belirtiliyor. 2017 yılında bu oran yüzde 46 olarak kayıtlara geçmişti.

Başvuruda bulunanların ayrıca yüzde 14,5'inin liseye, yüzde 16,3'ünün ortaokula, yüzde 7,7'sinin de ilkokula gitmiş olduğu bildiriliyor. Raporda bu kişilerin söz konusu okullardan mezun olup olmadığı veya ne kadar süre bu okullara devam ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan İran vatandaşları arasında da eğitim düzeyinin yükselmesi konusunda benzeri bir gelişme gözleniyor. 2017 yılında başvuru yapan İranlılar arasında, ülkelerinde üniversiteye gitmiş olanların oranı yüzde 42,6 iken, 2018'de bu oranın yüzde 47,5’e çıktığı bildiriliyor.

Güncel istatistiğin 2018 yılında iltica başvurusu yapan 65 bin reşit şahsın verdiği bilgilere dayandığı kaydediliyor.

Diğer birçok ülkeden iltica başvurusu yapanların eğitim düzeyinin bundan çok daha düşük olduğu bildiriliyor. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin raporuna göre, Suriye'den gelenlerin sadece yüzde 17'si üniversite eğitimi alırken, Irak vatandaşları arasında ise bu oran yüzde 14,2. Afganistan'dan gelenler arasında üniversiteye gitmiş olanların oranı yüzde 11,2'ye gerilerken, Nijerya'dan gelen başvurularda bu oran sadece yüzde 6,4.
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