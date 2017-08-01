Almanya'nın son uçağı da İncirlik'ten ayrıldı

İncirlik'ten çekilen keşif uçaklarının, Ürdün'ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlanmadan önce Almanya'da tutulması öngörülüyor. Bakanlık açıklamasında, Tornado pilotlarının IŞİD'e karşı mücadele kapsamındaki keşif uçuşlarına ancak ekim ayından itibaren devam edebileceği bilgisi verildi. Misyon için gereken teknik teçhizatın ekim ayına kadar gemi ve uçaklarla Türkiye'den Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne nakledilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca halihazırda Ürdün'deki üste inşaat çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.,





Alman Hava Kuvvetleri'nden kısa süre önce yapılan açıklamada da, Alman ordusunun kesintisiz şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için her iki üste de personel ve malzeme olması gerektiği belirtilmişti. İncirlik Üssü'nden El Azrak Üssü'ne nakil işlemlerinin maliyetli olması gerekçesiyle, üsteki çalışmalar tamamlanıncaya kadar tornadoların Almanya'da bekletilmesinin daha uygun olduğu bilgisi verilmişti.





Almanya, Temmuz ayı başında İncirlik Üssü'nden çekilme sürecini başlatmıştı. Alman ordusunun tanker uçağı İncirlik'ten çekilmesinden kısa süre sonra Ürdün'de IŞİD'le mücadele kapsamındaki görevine başlamıştı.