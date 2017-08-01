ABD S 400 ler konusunda endişeli

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurunda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe yaratıyor" dedi.





Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 görüşmelerinin ilerleme kaydettiği ancak henüz imza aşamasına gelinmediği kaydedilmişti. Uzmanlar, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini almasını, 'Batı'dan uzaklaşma' olarak yorumluyorlar.