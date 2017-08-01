Samanyolu Haber /Gündem / ABD S 400 ler konusunda endişeli /01 Ağustos 2017 01:23

ABD S 400 ler konusunda endişeli

ABD Savunma Bakanlığıürkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler ile ilgili endişelerini dile getirdi..

ABD S 400 ler konusunda endişeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını açıkladı.

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurunda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe yaratıyor" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 görüşmelerinin ilerleme kaydettiği ancak henüz imza aşamasına gelinmediği kaydedilmişti. Uzmanlar, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini almasını, 'Batı'dan uzaklaşma' olarak yorumluyorlar.
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