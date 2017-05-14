Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın en büyük eyaletindeki seçimde sürpriz /14 Mayıs 2017 23:00

Almanya'nın en büyük eyaletindeki seçimde sürpriz

Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Wesftalya'da SPD ve Yeşiller oy kaybetti, Merkel'in partisi, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) oylarını artırdı.

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Katılım oranın yüzde 65 olduğu ve kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 2010 yılından bu yana işbaşında olan koalisyon hükümetinin büyük ortağı SPD, beş yıl öncesine göre yüzde 8'e yakın oy kaybederek yüzde 31,5 oy aldı. Ortağı Yeşiller Partisi ise beş yıl öncesine göre yüzde 5,1 oy kaybına uğrayarak yüzde 6,2 oy aldı. Böylece her iki parti de önemli oranda oy kayına uğradı ve parlamentoda salt çoğunluğu kaybetti.

Buna karşı eyalet parlamentosunda muhalefet olan CDU oylarını yüzde 8'e yakın artırarak yüzde 33 oy aldı. Muhtemel koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti de (FDP) yüzde yüzde 12,6 oy aldı.

Beş yıl önce yüzde 2,5 ile barajın altında kalan Sol Parti ise seçim akşamında yüzde 5 barajının üzerinde görünürken, ilerleyen saatlerde yüzde 4,8'e düşerek meclis dışında kaldı. Almanya'da son bir yıl içinde yükseliş içinde olan ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 7,4 ile eyalet meclisine girmeyi başardı. AfD böylece 13 eyalet parlamentosuna temsil edilmeye hakkı kazandı. Daha önce yüzde 7'nin üzerinde oy alarak mecliste temsil edilen Korsanlar Partisi ise yüzde 1 civarında oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre 181 sandalyeli eyalet parlamentosunda CDU ve FDP'nin hükümet kurma olasılığı oldukça yüksek bulunuyor.

Eyalet seçimlerinde ağır yenilgi alan Eyalet Başbakanı Hannelore Kraf, yenilginin bütün sorumluluğunu üstlenerek görevlerinden istifa etti. SPD yöneticileri sonuçları “sosyal demokrasi için kara gün” olarak değerlendirdiler.
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