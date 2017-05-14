ABD'li yetkili: Erdoğan El Kaide bağlatılı örgütlere destek verdi

Colin Kahl, makalesinde sorumlu olarak Erdoğan’ı gösterdi: IŞİD’i tehdit olarak kabul etmekte gecikti. Bu durumun sorumlusu Erdoğandır.





“ABD’yle YPG’yi Erdoğan Yakınlaştırdı”





Foreign Policy dergisi için bir makale kaleme alan Kahl, “Türkiye’nin YPG’ye ilişkin endişeleri anlaşılır ve yaygın kabul görüyor. Daha az bilinen şeyse, ABD’yle Türkiye’nin IŞİD’e karşı YPG’ye alternatif bir güç oluşturmak konusundaki ortak çabalarını, Türkiye’nin kendi adımlarının, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı bir dizi kararın engellemiş olması. Bu durum ABD ile YPG’yi yakınlaştırdı ve zaman için Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.





“Davutoğlu plana onay verdi, Erdoğan engelledi”





Gazeteduvar.com'un haberine göre Kahl, Kobani’nin IŞİD’in elinde olduğu Eylül 2014’te, ABD’nin Türkiye’ye bir plan sunduğunu açıkladı. Ancak Kahl’a göre, plan Erdoğan’ın uçuşa yasak bölge ısrarına takıldı. Kasım 2014’te dönemin ABD başkan yardımcısı Joe Biden’la İstanbul’a geldiğini anlatan eski yetkili, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun plana onay verdiğini yazıp şöyle devam etti:





“Erdoğan El Kaide bağlatılı sorunlu örgütlere destek verdi”





“Biden bundan sonra Erdoğan’la bir araya geldi. Onun farklı önceliklerinin olduğu açıktı. Beş saat süren görüşmede, Biden, Erdoğan’ın Kobani’de YPG’ye verilen Amerikan desteğine dair endişelerini kabul ederken, Türkiye’nin de El Kaide bağlantılı, selefi Ahrar’uş Şam gibi Amerikan perspektifinden son derece sorunlu örgütleri desteklediğine dikkat çekti. Biden, Erdoğan’a, Allen McGurk’un önerisini kabul etmek için bu farklılıkları bir kenara bırakmayı önerdi. Erdoğan’ın YPG’ye dair kaygılarını ortadan kaldırmak için ABD ve Türkiye IŞİD karşıtı ortak bir güç oluşturacaktı. Erdoğan bu öneriye açıktı ama tek bir şartla: ABD’nin önce Halep dahil, bütün kuzey Suriye üzerinde bir uçuşa yasak bölge kurmasını istiyordu.”





“Erdoğan, IŞİD’i acil bir tehdit olarak görmedi”





Kahl’a göre Erdoğan o dönem IŞİD’i Türkiye’nin ulusal güvenliği için acil bir tehdit olarak görmüyordu ve dolayısıyla IŞİD’le mücadeleye destek için ABD’den bir taviz koparmak istiyordu. “Bu şart anlaşmayı bozdu” diyen Kahl, uçuşa yasak bölgenin ABD’yle Şam’ı doğrudan karşı karşıya getireceğini, Obama’nın uluslararası bir yetkilendirme olmadan böyle bir müdahalede bulunmayı reddettiğini yazdı.





Türkiye’nin zaman içinde IŞİD’e bakışının değiştiğini ancak bu sırada YPG’nin savaş alanında ilerleme kaydettiğini aktaran Kahl, “Suriye savaşının barındırdığı çok sayıda ironiden biri de şu ki, tam da Türkiye’nin elini zorlayan şeyi, yakın ABD-YPG ilişkilerini üreten şey, Erdoğan’ın IŞİD’e odaklanmak konusunda ilk baştaki isteksizliğiydi” dedi.