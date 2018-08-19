Almanya'dan 'Türkiye'ye ekonomik yardım yapalım' önerisi

Almanya hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, Türkiye'ye yardım önerisinde bulundu.





'YARDIM ETMEMİZ GEREKEBİLİR'





ABD ve Türkiye arasında yaşanan siyasi kriz sonrası TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle başlayan gerilimi değerlendiren Nahles, "Erdoğan’la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye’ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” dedi. Türkiye'nin öylece boş verilebilecek bir NATO üyesi olmadığını söyleyen Nahles, "Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına." diye konuştu.