SPK eleştirisini basmayan Hürriyet'ten ayrılan Gürses: Şimdi anladım nedenmiş...

SPK’nın 13 Temmuz’da “içeriden öğrenenlerin ticaretini” süreli olarak serbest bırakması, iki gün sonra ise tepkilerin ardından geri adım atmasıyla ilgili kaleme aldığı yazının sansürlenmesinin ardından Hürriyet’le yollarını ayıran Gürses, Cumhuriyet gazetesinde bugün gündeme gelen ‘muafiyetin Demirören’e 264 milyon liralık avantaj sağladığı’ bilgisini paylaşarak şunları söyledi:







"13 Temmuz Cuma günü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'içeriden öğrenenlerin ticaretini' süreli olarak serbest bırakma kararı aldı ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine 15 Temmuz Pazar günü bu kararını iptal etti.





Ben de 16 Temmuz pazartesi bu kararı eleştiren bir yazı yazdım ve yazı günümde (17 Temmuz) yayımlanmak üzere Hürriyet gazetesine yolladım.







Gazete yönetimi bana bu yazıyı basamayacaklarını söyledi. Ben de yazmayı bıraktım.





Bana söylenen gerekçe 'biz halka açık bir kurumuz, SPK denetimine tabiyiz'. Bunun anlamı 'SPK ile işimiz var' demekti.





Gazeteyi kamu bankalarından aldığı borçla satın alan Demirören Grubu’nun SPK ile “işinin” ne olduğunu Cumhuriyet’in bugünkü haberinden 'şıppandanak' anlıyoruz: SPK’den Demirören’e 264 milyonluk kur muafiyeti.”



