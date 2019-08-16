Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı /16 Ağustos 2019 11:31

Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı

Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye’ye toplamda 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdi. Muhalefetteki Sol Parti ise tepkili.

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DW Türkçe'nin haberine göre Almanya hükümeti Türkiye'ye 2018 yılında, 374 kalemde ve toplam 216 milyon euro değerinde "Dual Use" denen, yani hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilecek malzemenin satışına onay verdi. Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND), Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Parlamento'daki Ekonomi Komisyonu için hazırladığı bir listeye dayandırdığı haberde Türkiye'nin, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler arasında, bu alanda en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke olduğu bildirildi.

Sol Parti'den hükümete tepki

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ise Türkiye'ye askeri amaçla kullanılabilecek ürünler ihraç edilmesine karşı çıkarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde Dual Use ürünlerin satışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin bölgedeki "terörist çetelere" kanıtlanabilir bir destek verdiğini öne süren Dağdelen, ihracatına izin verilen ürünlerin Türkiye'de farklı düşünen insanların kovuşturmasında da kullanılabileceğini ve bu sebepten dolayı uygulamanın durdurulması gerektiğini kaydetti.


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