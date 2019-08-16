Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP ömrünü tamamladı' diyen Metiner'e AKP'den cevap /16 Ağustos 2019 11:36

'AKP ömrünü tamamladı' diyen Metiner'e AKP'den cevap

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in "Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti artık ömrünü tamamladı. 2001'deki AK Parti'de ısrar, Yeni Türkiye'nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir" sözlerine yanıt veren AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, "Partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir" dedi.

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Yeniçağ'a konuşan Mehmet Metiner, AKP'nin artık ömrünü tamamladığını belirtirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var" ifadelerini kullanmıştı.

Metiner'in değerlendirmelerini iyi niyetli sözler olarak niteleyen AKP TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 'Parti ömrünü doldurdu sözlerine ilişkin' şu ifadeleri kullandı:

"Yalnız partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir. AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Parti'nin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. AK Parti aynı şekilde kendi kusurlarını azaltmak, meziyetlerini çoğaltmak istikametinde Türkiye'nin bütün akıllarından faydalanma yolunda çabayla siyasal hayatına devam etmektedir. Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır."
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