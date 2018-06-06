Almanya'da yeme-içme sektörünün büyüklüğü ne kadar?

Uzmanlar cironun 2021 yılına kadar 61 milyar Euro‘yu aşacağı tahmininde bulunuyor. Deutschland.de’nin verdiği bilgiye göre, Almanya’da yaklaşık 72 bin 500 lokanta, 34 bini aşkın büfe ve yaklaşık 11 bin 500 kafe bulunuyor.





Gastronomi sektöründe kaç kişi çalışıyor?





Alman gastronomi sektörü, lokanta ve otellerde 400 bini aşkın sigortalı çalışanı istihdam ediyor. Bu sektörde tam zamanlı çalışanların yıllık ortalama brüt maaşı 27 bin 600 Euro civarında.





Gastronomi sektöründe çalışmak için mesleki eğitim olanakları neler?





Restorancılık: Okul eğitimi ve iş yeri uygulamasından oluşan ikili eğitim programı üç yıl sürüyor. Eğitim ağırlıklı olarak restoran işletmelerindeki uygulamalı kısımdan oluşuyor. Eğitime başvuracak kişilerin dokuz yıllık okullardan (Hauptschule) ya da on yıllık okullardan (Realschule) mezun olmaları gerekiyor.





Konuk ağırlama sektörü çalışanı: Bu ikili eğitim programı iki yıl sürüyor. Burada da eğitime başvuracak kişilerin dokuz ya da on yıllık okullardan mezun olmuş olmaları gerekiyor.





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