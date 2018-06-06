Samanyolu Haber /Dünya / Guardian: Suudiler mücevher dolu çantalar hediye etti /06 Haziran 2018 11:02

Guardian: Suudiler mücevher dolu çantalar hediye etti

Guardian, Suudi hükümetinin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da ülkeye yaptığı ziyaret sırasında, Obama'nın yardımcılarına mücevher dolu çantalar verdiğini yazdı.

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ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşma yazarı Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes'un yazdığı kitapta, Haziran 2009'daki ziyarette, ABD'li yetkililerin golf arabalarıyla, Suudi kraliyet ailesinin kendileri için hazırladığı konutlara götürüldüğü söyleniyor.

Habere göre Rhodes kitapta "Kendi evimin kapısını açtığımda büyük bir çanta buldum. İçinde mücevherler vardı" diyor.

Rhodes'un başta Obama'nın gezinin bir sonraki durağı Kahire'de Müslüman dünyasına seslendiği "Kahire konuşmasını" yazacağı için kendisine rüşvet verildiğini sandığı, ancak daha sonra Beyaz Saray heyetindeki diğer isimlere de benzer hediyeler verildiğini fark ettiği aktarılıyor.

Rhodes Guardian'a yaptığı açıklamada "Hepimiz mücevher dolu çantalar aldık. Hepsini devlet protokol dairesine teslim ettik. Hediyeleri satın alma seçeneğiniz de var ama onbinlerce dolar olduğunu sandığım fiyatı düşününce, kimsenin bunu yapmadığına inanıyorum" diyor.

'Ulusal arşive teslim edildi'

Dönemin Suudi Kralı Abdullah'ın first lady Michelle Obama'ya 132 bin dolarlık bir yakut ve elmas takı seti hediye ettiği kaydedilmişti. Gazete, Obama çifti ve kızlarına verilen lüks hediyelerin ABD yasalarının öngördüğü gibi ABD Ulusal Arşivi'ne teslim edildiğini yazıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre Rhodes'a da gümüş kol düğmeleri, iki saat, bir gümüş kalem, elmas küpe, yüzük ve bileklik verildi. Beyaz Saray heyetindeki diğer 13 kişiye de değeri dokuzar bin doları bulan hediyeler verildi.

Gazete, Obama'nın bu Suudi Arabistan gezisinin pek iyi geçmediğini, Riyad yönetiminin Guantanamo tutsaklarını kabul etmeyi ve Obama'nın umduğu gibi İsrail'e bir barış jesti yapmayı reddettiğini söylüyor.

Guardian ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ardından daha da gerildiğini hatırlatıyor.

BBC Türkçe
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