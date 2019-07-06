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Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında
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Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında
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06 Temmuz 2019 14:41
Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında
Almanya İç istihbarat raporuna göre Türk istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetleri arttı.. Rapora göre Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında
SHABER3.COM
Almanya'da gazetecilik yapan Oktay Yaman 353 sayfalık Alman İstihbarat Raporu'nu inceleyip bazı ilginç detayları sosyal medya hesabından paylaştı...
Çok sayıda muhalifin AKP iktidarının baskısından kaçarak gittiği ülkelerin başında gelen Almanya'da, Türkiye istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin anlatıldığı raporda ilginç tespitler yer alıyor ...
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