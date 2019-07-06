Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında /06 Temmuz 2019 14:41

Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında

Almanya İç istihbarat raporuna göre Türk istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetleri arttı.. Rapora göre Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalifler tehlike altında

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Almanya'da gazetecilik yapan Oktay Yaman   353 sayfalık Alman İstihbarat Raporu'nu inceleyip bazı ilginç detayları sosyal medya hesabından paylaştı... 


Çok sayıda muhalifin AKP iktidarının baskısından kaçarak gittiği ülkelerin başında gelen Almanya'da, Türkiye istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin anlatıldığı raporda ilginç tespitler yer alıyor ... 




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