Almanya'da sosyal yardım alanların lüks araçlarına el konuldu

Euronews tarafından Türkçe'ye çevrilen haberde kent merkezinde ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Homberg semtindeki iş bulma kurumları etrafında çevirme yapan polis, söz konusu lüks araç sahiplerinin yasa dışı bir şekilde işsizlik yardımından yararlandığından şüphelendi.







Duisburg polisi, el konulan araçların sahipleriyle ilgili belgede sahtecilik gerekçesiyle de inceleme yapıldığını açıkladı.





Türk, Kürt ve Arap kökenli aileler mercek altında





Geçtiğimiz hafta Duisburg belediyesinden yapılan açıklamada "Türk, Kürt ve Arap kökenli 70 ailenin" dahil olduğu organize suç gruplarını dağıtmak için detaylı bir planın hayat geçirildiği belirtilmişti.





Son dönemde polisin giremediği iddia edilen ve "no-go area" adı verilen göçmen semtleriyle gündeme gelen Duisburg, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ziyaret edilmişti.



