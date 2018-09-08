İran'dan Erbil'e yakın bölgeye füze saldırısı

Rûdaw’ın haberine göre Koye Polis Müdürü Şoreş Kake, İran’ın Koye’de KDP-İ ve HDK karargahlarını füze atışlarıyla hedef aldıklarını belirterek, bombardımanın halen devam ettiğini söyledi.







Bölgeden bir kaynak ise, “Saldırıda şehitlerin yanı sıra KDP-İ Başkanlık Komitesi’nden bazı üyeler de yaralı" dedi.





Rûdaw’a konuşan Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Hawkar Ali, “10’u ağır olmak üzere 30 yaralı hastanelerde tedavi görüyor. Ayrıca 5 kişi de yaşamını yitirdi” diye konuştu.





Hawkar Ali, “Yaralılardan 5’inin durumu ciddiyetini korumasından dolayı Erbil’deki hastanelere sevkedildi. 2 yaralı da şu anda ameliyatta” ifadelerini kullandı. Saldırıda HDK Genel Sekreteri Mustafa Hicri de yaralandı. HDK Dış İlişkiler Sorumlusu Fuad Xaki, “Şimdiye kadar şehit ve yaralı sayımıza ilişkin kesin bilgi yok” dedi. Kamplarda kadın ve çocuklar da yaşıyor.





Bölgede İran rejimine muhalif Kürt nüfusun yoğunlukla yaşadığı belirtiliyor.





SALDIRI TAM OLARAK NEREYE OLDU?





Koye olarak bilinen bölge başkent Erbil'e 53 km uzaklıkta bulunan bir ilçe. Türkçe'de Köy Sancak olarak bilinen yerleşim bölgesinde 2009 nüfus sayımına göre 45 bin civarında kişi yaşıyor.