Almanya'da Polis içindeki Nazi çetesi Türk avukatın girişimiyle çökertildi

Almanya’da Frankfurt polisi içindeki bir Nazi hücresinin deşifre edildiği bildirildi. Almanya basını, bir grup polisin bir mesajlaşma uygulaması üzerinden sürekli birbirlerine Nazi selamı, Gamalı Haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanı içerikli yazılar gönderdiklerinin tespit edildiğini aktardı.







Der Tagesspiegel'in haberine göre, biri kadın 5 polis memuru hakkında polis birimleri disiplin soruşturması başlatırken, savcılık ise “anayasaya aykırı sembolleri kullanmak” suçlamasıyla dava açtı.





Polislerin tespit edilmesi ise 2000-2007 yıllarında 9 göçmen ve biri kadın polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası avukatlarından Seda Başay Yıldız’a dönük ölüm tehditlerine yönelik inceleme sırasında oldu.





Seda Başay Yıldız, NSU davası avukatlarındandı. Bir dönem Almanya’nın gündemini işgal eden NSU’nun 2000 yılında katlettiği Enver Şimşek’in ailesinin avukatlığını yapan Yıldız’a geçtiğimiz Ağustos ayında faks yoluyla bir ölüm tehdidi gönderilmişti.







“NSU 2.0” imzalı hakaret içerikli mektubunda Yıldız, “Küçük kızının kafasını keseriz” şeklinde tehdit edilmişti.





Mektupta Yıldız’ın açık adresi ve diğer özel bilgileri de yer alıyordu. Avukat Yıldız’ın başvurusu sonrası yapılan incelemede söz konusu faks gönderilmeden kısa bir süre önce Frankfurt’taki bir polis karakolunda gereksiz yere Yıldız’ın kimlik bilgilerine bakıldığı ortaya çıktı.





Alman medyasına konuşan Yıldız soruşturmanın suç duyurusu ardından başlatıldığını söyledi. Şimdiye kadar çok tehditler aldığını ancak bunları çok ciddiye almadığını belirten Yıldız şu bilgileri verdi:





“Bu kez kızımın adı ve ev adresim yazıldı. Bu yüzden ilk defa suç duyurusunda bulundum. Kişisel bilgileri öğrenip yazanların devlet memuru olabileceğini suç duyurusunda belirttim. Emniyet birimiyle ikinci kez görüştüğünde polisler hakkında başlatılan soruşturmanın yaptığım suç duyurusundan sonra gerçekleştiği aktarıldı.”





POLİSLERİN EVLERİ BASILDI





Soruşturma kapsamında söz konusu polislerin evlerine de baskınlar yapıldığı, cep telefonları ile bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.





Almanya basınına sızan ilk bilgilere göre soruşturma birimleri polislerin evinde birçok suç kanıtı buldu, ancak ayrıntı verilmedi.





Söz konusu polislerin görevleri kısa süreliğine durdurulurken, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü basının ısrarlı girişimlerine karşı şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmadı.





Gelişmelerin ardından Hessen Eyaleti’nde grubu bulunan Sol Parti, skandalın bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkması için harekete geçti ve Meclis’te özel oturum istedi.





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