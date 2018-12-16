MHP'li vekilden TÜİK'e: İşin aslı öyle değil...

Usta, TÜİK'in üçüncü çeyrekte Türkiye'nin yüzde 1.6 oranında büyüdüğünü açıkladığını, oysa aynı verileri kullanması halinde ABD İstatistik Ofisi'nin Türkiye için yüzde -4.3 küçülme, Hollanda İstatistik Ofisi'nin de yüzde -1.1 küçülme açıklayacağını bildirdi. Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın olumlu mesajlarının aksine ekonominin yüksek enflasyon altında resesyona sürüklendiğini söyledi.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığına göre, MHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürürken Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergeye destek verdiği için bu görevinden alınan Usta, bir aradan sonra ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.





Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini analiz edip Twitter hesabından yayınlayan Usta, TÜİK'in 2018 yılı 3'üncü çeyrek döneminde Türkiye'nin yüzde 1.6 büyüdüğünü ilan ettiğini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da bu veriyi kullanıp Türkiye için yapılan resesyon (küçülme) yorumlarının boşa düştüğü açıklamasını yaptığını söyledi.





“İşin aslı ne yazık ki bu şekilde değil” diyen Usta, TÜİK'in aynı bültende takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ekonominin çeyrekten çeyreğe yüzde -1.1 küçüldüğünü de ilan ettiğini, dönemsel hesapların asıl amacının zaten ekonominin son dönem gelişimini izlemek olduğunu ifade etti. Hollanda İstatistik Ofisi'nin 2018 3'üncü çeyrek bülteninde takvim ve mevsim arındırılmış verilere göre Hollanda ekonomisinin çeyrekten çeyreğe yüzde 0.2 büyüdüğünü dikkate alıp manşete ‘Büyüme oranı yavaşladı' yazdığını belirten Usta, şu tespitlerde bulundu:





“TÜİK, bu verileri Hollanda İstatistik Ofisi'ne gönderse ve bülteni onlar hazırlasa; bültenin manşetinde yüzde 1.6 büyüme değil; takvim ve mevsim arındırılmış verilere göre ekonominin çeyrekten çeyreğe yüzde -1.1 oranında küçüldüğü göz önünde bulundurarak ‘2018 3. çeyrekte ekonomi yüzde 1.1 küçüldü' yazardı. TÜİK, bu verileri ABD İstatistik Ofisi'ne gönderse, manşette ‘Reel GSYH 2018 3. çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde -4.3 azaldı' yazardı.”





Usta, ikinci çeyrekte yavaşlayan ekonominin üçüncü çeyrekte küçüldüğünü, dördüncü çeyrekte de küçülmenin devam edeceğini belirtti.





"Bunun adı resesyondur"





Erhan Usta, “Bunun adı resesyon yani durgunluktur. Resesyon yüzde 20-25 bandında bir enflasyon ortamında gerçekleştiğinden içinde bulunduğumuz durum slumpflasyondur yani enflasyon içinde küçülmedir” tespitinde bulundu. Sorunu görmezden gelmek yerine bunu kabullenip uygun tedavi yöntemi bulmak gerektiğine dikkat çeken Usta, “Kredi Garanti Fonu'yla, işbaşı eğitim ve toplum yararına programlarla suni olarak yaratılan yüksek büyüme oranları ile övünmek de, küçülmeyi göz ardı edip ‘dengeleniyoruz' diye övünmek de yanlıştır” uyarısında bulundu