Almanya'da Noel pazarına bombalı saldırı önlendi





Haftalık Alman haber dergisi Focus'ta yayımlanan bir haberde 12 yaşındaki bir çocuğun Ludwigshafen’daki bir Noel pazarında bombalı saldırısı düzenlemeye çalıştığı iddia edildi. Focus, Alman adalet ve güvenlik makamlarına dayandırdığı haberinde, soruşturmayı yürüten birimlerin elinde “yoğun dinsel etki altındaki çocuğun, kimliği henüz bilinmeyen bir IŞİD üyesi tarafından eyleme azmettirildiği ve yönlendirildiği” yönünde bilgi olduğunu da bildirdi.

Söz konusu çocuğun 2004 yılında Ludwigshafen kentinde doğmuş olan Irak kökenli bir Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Olay nasıl meydana geldi?





Haberde çocuğun 26 Kasım günü Ludwigshafen’daki Noel pazarında camdan bir konserve kutusuna doldurulmuş toz halindeki patlayıcıyı ateşlemeye çalışmış olabileceğine yer veriliyor. 5 Aralık günü ise çocuğun patlayıcıyı kent belediye binasının bulunduğu alışveriş merkezinin yakınındaki bir çalılığa bıraktığı, oradan geçen dikkatli bir kişinin ise durumu polise haber verdiği, bomba uzmanlarının yüksek dozdaki patlayıcının bir kısmını havaya uçurduğu belirtiliyor. Çocuğun taşıdığı sırt çantasında bulunduğu söylenen patlayıcının çivi bombası olduğu da kaydedildi.

O tarihte de polisten yapılan açıklamada 12 yaşındaki bir çocuğun cam kutuyu alışveriş merkezinin yakınına bırakmış olabileceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Terk edilmiş sırt çantası nedeniyle o dönemde merkezin etrafı ve bir cadde bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı.





Polisten çelişkili açıklama





Polis, ailesinin rızasıyla çocuğun Gençlik Dairesi’ne teslim edildiğini bildirmiş, Eyalet Emniyet Teşkilatı yetkilileri de cam konserve kutusu içinde bulunan maddenin havai fişek ve maytaplardan oluştuğunu saptamıştı. Polisten yapılan açıklamada, bulunan maddenin yanıcı ama patlama özelliği olmayan bir madde olduğunu duyurmuştu. Focus dergisi ise şimdi çocuğun taşıdığı sırt çantasının fitili ateşlemeye hazır patlayıcı olduğunu iddia ediyor.

Dava çocuğun yaşı dolayısıyla kapanabilir

Focus’un haberinde ayrıca 26 Kasım’da Noel pazarında bombanın fitilinin ateş almaması nedeniyle bombanın patlamamış olabileceğine de işaret ediliyor. Dergi Karlsruhe Federal Savcılığı’nın “devlet güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren eylem” şüphesiyle soruşturma başlattığını bildirdi. Ancak çocuğun yaşı dolayısıyla davanın kapanmasının da olası olduğuna dikkat çekiliyor.