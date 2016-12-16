Samanyolu Haber /Gündem / Akbank hacklendi, milyonlarca dolar kayıp var /16 Aralık 2016 15:58

Akbank hacklendi, milyonlarca dolar kayıp var

AKP hükümetinin dolar bozdurma çağrılarının ardından üst üste dolar kayıplarına dair haberler geliyor. Erdoğan'ın damadına İHA (İnsansız Hava Aracı) için 36 milyon dolar ödendiği duyulduktan sonra şimdi de Akbank'ın hacklendiği ve milyonlarca dolar kaybettiği açıklandı.

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Akbank "siber saldırı" yapıldığını doğruladı. Siber saldırı sonucu 4 milyon doların sızdırıldığı aktarıldı.

Borsa İstanbul'a açıklama yapan Akbank, söz konusu zararın sigorta kapsamında olduğunu belirterek "Bankamızın mali tablolarına önemli bir etkisi olmayacaktır" dedi.

Açıklamada, "Bankamızın yurtdışı para transferleri ile ilgili bilgisayar sistemlerine bir atakta bulunulmuştur. Bankamız gerekli tüm önlemleri ivedilikle almıştır ve tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu veya başka herhangi bir konuda müşterilerimize yansıyan herhangi bir olumsuzluk, kayıp ya da güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Bu konunun Bankamızın mali tablolarına önemli bir etkisi olmayacaktır, olası zarar Bankamızı koruyan Bankers Blanket Bond sigortası kapsamına girmektedir" denildi.

Ayrıca risk tutarının en fazla 4 milyon dolar olduğu belirtildi, söz konusu siber saldırı için "8 Aralık" tarihi verildi.
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