Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti karıştı /28 Mayıs 2019 15:45

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti karıştı

Almanya'da Bremen eyaletinde iktidarı 73 yıl sonra kaybeden, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üçüncü sıraya gerileyen Sosyal Demokrat Parti (SPD) kaynıyor. İktidar ortağı SPD'nin lideri Andrea Nahles üzerinde istifa baskısı artıyor.

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Almanya’da koalisyonun üçüncü ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), hafta sonunda aldığı iki seçim yenilgisinin ardından karıştı. 

Kuzey eyaletlerinden Bremen'de 73 yıl sonra iktidarı kaybetmesi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller’in gerisine düşerek ülkenin ikinci büyük partisi konumunu yitirmesi üzerine, SPD lideri Andrea Nahles’e Alman parlamentosunun alt kanadındaki grup başkanlığı görevinden istifa çağrıları yapılıyor.


YARIN OYLAMA YAPILACAK

Reuters haber ajansına konuşan üç SPD’li vekil, çifte seçim yenilgisinin ardından partinin yarın bir kriz toplantısı yapacağını açıkladı. 

Vekillerden biri, “Ya şimdi ya hiç.” derken, Nahles üzerindeki baskının arttığını söyledi. 

Diğer vekil ise şu an Nahles’in yerine bir aday olmadığının altını çizerek, “Devrimi şu an başlatmak isteyen biri olduğunu sanmıyorum.” diye konuştu.

Nahles’in kendisi ise grup başkanlığı görevine devam edip etmemesi konusunda parti içinde bir oylama yapılmasını istediğini açıkladı.

MUHTEMEL SENARYOLAR NE?

Uzmanlar, hem Almanya Başbakanı Angela Merkel’in görevini bırakmaya hazırlandığı hem de Merkel’in partisi ile SPD arasındaki ‘büyük koalisyon’da çatırdamalar yaşandığı bir dönemde SPD’nin karışmasının ülkede siyasi gerilime yol açacağı yorumu yapıyor. 

Nahles’in grup başkanlığını kaybetmesinin parti liderliğini de zayıflatacağı, bu durumun da SPD içinde Merkel’in sağ partisi ile koalisyona karşı çıkan kanadı güçlendireceği belirtiliyor.
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