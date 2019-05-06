Almanya'da hükümette ‘çok eşlilik’ çatlağı





FEDERAL İçişleri Bakanlığı, yasağın taslaktan çıkarılmış olmasından Adalet Bakanı Katarina Barley’i sorumlu tuttu. CDU/CSU iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, Bakan Barley’i eleştirdi ve “Bu anlaşılır bir şey değil ve kabul edilemez” dedi.





Adalet Bakanlığı ise taslağı içerik olarak incelemediklerini, bakanların ilk planda öncelikli tasarıların ele alınması konusunda uzlaşmaya vardığını, koalisyon sözleşmesinde yer almayan taslakların ise ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Ancak İçişleri Bakanlığı çok eşlililere Alman vatandaşlığı yasağında ısrarlı olduğunu ve bu yönde bir yasa tasarısını en geç sonbaharda kabineye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.





Alman yasalarında çok evlilik cezaya tabi. Ancak çok eşlilik Almanya dışında yapıldıysa, Almanya’da sürdürülmesi cezaya tabi değil.