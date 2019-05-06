Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da hükümette ‘çok eşlilik’ çatlağı /06 Mayıs 2019 14:20

Almanya'da hükümette ‘çok eşlilik’ çatlağı

Almanya İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ‘çok eşlilere Alman vatandaşlığı yasağı’ kavgası başladı. Federal İçişleri Bakanlığı, çok eşlilere Alman vatandaşı olmayı yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak nisan ayında Bakanlar Kurulu’na gelen taslakta o madde yer almadı.

SHABER3.COM


FEDERAL İçişleri Bakanlığı, yasağın taslaktan çıkarılmış olmasından Adalet Bakanı Katarina Barley’i sorumlu tuttu. CDU/CSU iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, Bakan Barley’i eleştirdi ve “Bu anlaşılır bir şey değil ve kabul edilemez” dedi. 

Adalet Bakanlığı ise taslağı içerik olarak incelemediklerini, bakanların ilk planda öncelikli tasarıların ele alınması konusunda uzlaşmaya vardığını, koalisyon sözleşmesinde yer almayan taslakların ise ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Ancak İçişleri Bakanlığı çok eşlililere Alman vatandaşlığı yasağında ısrarlı olduğunu ve bu yönde bir yasa tasarısını en geç sonbaharda kabineye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Alman yasalarında çok evlilik cezaya tabi. Ancak çok eşlilik Almanya dışında yapıldıysa, Almanya’da sürdürülmesi cezaya tabi değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da hükümette ‘çok eşlilik’ çatlağı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:25:04