Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin YSK temsilcisi: Kararı çok beklemeyeceğiz /06 Mayıs 2019 14:20

AKP'nin YSK temsilcisi: Kararı çok beklemeyeceğiz

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe sunduklarını söylerken en geç yarına kadar YSK'dan karar beklediklerini söyledi.

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Özel, "Karar bugün çıkabilir, yarına da kalabilir, bir sonraki güne de kalabilir ama arzumuz kararın bir an önce çıkması. Bugün çıkmazsa yarın çıkar ama çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu YSK kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sürerken düzenlediği basın toplantısında "YSK'nın bugün vereceği karar demokrasimiz için artık beka varlık yokluk meselesi" diye konuştu:
''O gün bugündür. Sandığa atılan oylar namus kabul edilmiş kurallar konulmuştur. Kimse milletin verdiği koltuktan kalkmıyorum diyemez. 41 bin seçmenden yalnızca 76 seçmenin durumu incelemeye değer bulunmuştur. Bu da sonucu değiştirmeyecektir. "

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