AKP'nin YSK temsilcisi: Kararı çok beklemeyeceğiz

Özel, "Karar bugün çıkabilir, yarına da kalabilir, bir sonraki güne de kalabilir ama arzumuz kararın bir an önce çıkması. Bugün çıkmazsa yarın çıkar ama çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.







Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu YSK kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.





Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sürerken düzenlediği basın toplantısında "YSK'nın bugün vereceği karar demokrasimiz için artık beka varlık yokluk meselesi" diye konuştu:

''O gün bugündür. Sandığa atılan oylar namus kabul edilmiş kurallar konulmuştur. Kimse milletin verdiği koltuktan kalkmıyorum diyemez. 41 bin seçmenden yalnızca 76 seçmenin durumu incelemeye değer bulunmuştur. Bu da sonucu değiştirmeyecektir. "



