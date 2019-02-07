Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da da otobanlar paralı oluyor /07 Şubat 2019 09:11

Almanya'da da otobanlar paralı oluyor

Almanya’nın 2013 yılından itibaren üzerinde çalıştığı yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınmasına, AB vatandaşları arasında ayrımcılık olacağı gerekçesiyle AB ülkeleri itiraz ediyordu.

SHABER3.COM

Almanya’nın konu hakkındaki son hamlesini inceleyen Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, otoban ücretinin ayrımcılık içermediğine karar verdi.
ALMANYA, 2013 yılında yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alabilmek için çalışmalara başladı. Federal Hükümetin küçük ortağı CSU, otobanları kullanan yabancı plakalı otomobil ve kamyonlar dahil tüm araçların ücret ödemesini istiyordu. Bunu bir önceki hükümetin programına da koydurmuştu. Hazırlanan yasa tasarısına hem Almanya’dan hem de Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden itirazlar yükseldi. İtirazların temelini ise uygulamanın üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağı endişesi oluşturuyordu. Avusturya uygulamanın hayata geçirilmesini engellemek için konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

ALMANLAR DOLAYLI MUAF 
Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın itirazları dikkate alarak hazırladığı son tasarıya göre Alman plakalı araçlardan da otoban ücreti alınacak. Ancak otoban için ödenen yıllık ücret, araçların yıllık vergisinden düşürülecek. Böylece Alman sürücüler otoban ücretinden dolaylı olarak muaf tutulacak. 
Başsavcı Nils Wahl bu gelişme ışığında tasarının ayrımcılık içermediğini söyledi. Başsavcının bu yönde mütalaa sunması, Almanya’nın elini güçlendirdi. Avrupa Adalet Divanı önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili kesin kararını verecek. Divan, Almanya lehine karar verirse Almanya’da 2020’den itibaren otobanlar ücretli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da da otobanlar paralı oluyor Sonraki Haber >>

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:22