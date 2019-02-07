Hayatını kaybeden futbolcu için şok istek :Eski takımı bonservis istedi

Fransa’nın Nantes takımı, Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’ye transfer olan ancak yaşanan uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın bonservisi için ödenecek tutarı Galler takımından talep etti.





21 Ocak tarihinde kaybolan uçağın enkazına geçtiğimiz günlerde ulaşılmıştı. Cardiff City’nin rekor transfer ücretiyle kadrosuna kattığı Sala’nın kayboluşu spor kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.





BBC’nin haberine göre; Nantes kulübü, 10 gün içerisinde 15 milyon pound değerindeki bonservis bedelinin ödenmemesi halinde yasal başlatma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.



