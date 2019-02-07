Samanyolu Haber /Gündem / Hayatını kaybeden futbolcu için şok istek :Eski takımı bonservis istedi /07 Şubat 2019 09:15

Hayatını kaybeden futbolcu için şok istek :Eski takımı bonservis istedi

Fransız takımı Nantes, Cardiff City'ye transferi için yolculuğa çıktığı sırada uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservis bedelini talep etti. Cardiff City yetkilileri ise, Sala ve pilotun cesetlerinin araması devam ederken yapılan bu isteğin şaşkınlıkla karşılandığını belirtti.

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Fransa’nın Nantes takımı, Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’ye transfer olan ancak yaşanan uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın bonservisi için ödenecek tutarı Galler takımından talep etti.

21 Ocak tarihinde kaybolan uçağın enkazına geçtiğimiz günlerde ulaşılmıştı. Cardiff City’nin rekor transfer ücretiyle kadrosuna kattığı Sala’nın kayboluşu spor kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

BBC’nin haberine göre; Nantes kulübü, 10 gün içerisinde 15 milyon pound değerindeki bonservis bedelinin ödenmemesi halinde yasal başlatma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Cardiff kaynakları ise, sözleşme şartlarının yerine getirileceğini ancak soruşturmanın tam anlamıyla sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde uçak enkazına ulaşılırken pilot David Ibbotson ve Emiliano Sala’nın cesetlerini arama çalışmaları devam ederken Nantes’in bu isteğinin Cardiff cephesine şaşkınlık yarattığı belirtildi.

BBC Galler’in edindiği bilgiye göre, transfer ücretinin 3 yıllık taksit halinde ödeneceği öğrenildi.

Öte yandan Fransa’nın Bordeaux kulübü de, eski futbolcuları Sala’nın transferinden elde edilen gelirin yüzde 50’sine sahip olacak.
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