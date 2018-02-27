Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da büyük kentlerde dizel araçlar yasaklanıyor mu? /27 Şubat 2018 18:42

Almanya'da büyük kentlerde dizel araçlar yasaklanıyor mu?

Almanya Federal İdare Mahkemesi'nin büyük kentlerde dizel araçların yasaklanabileceğine hükmetmesi, Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da 12 milyon aracı etkileyecek.

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Almanya Federal İdare Mahkemesi, büyük kentlerin dizel araçlara yasak getirebileceklerine karar verdi.

Mahkeme, Dusseldorf ve Stuttgart'ta dizel araçların yasaklanması için alınan yerel mahkeme kararlarının temyizini de reddetti. Mahkeme, dizel araçlara yasakların ülke çapında geçerli kurallar olmadan uygulanabileceğine hükmederken, alınan kararın Avrupa Adalet Divanı'na götürülmesine gerek olmadığına da karar verdi.

12 MİLYON ARACI ETKİLEYECEK

Karar, Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da 12 milyon aracı etkileyecek ve otomobil üreticilerinin dizel araçlarda yapılacak düzenlemelerin yüksek maliyetlerini ödemelerine yol açacak.

Dizel araçların yasaklanması, Volkswagen'ın 2015'te patlak veren emisyon kararı sonrası tartışılan bir konu olmuştu. Otomotiv sektörüyle yakın ilişkilere sahip Angela Merkel hükümetinin, yasak kararına karşı lobi faaliyeti yürüttüğü iddia edilmişti.
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