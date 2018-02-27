Erdoğan'a: Mısıroğlu soytarısının görüşlerini paylaşıyor musun?

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu açıklamalarına, eski İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmesini hatırlatarak başladı.





Kılıçdaroğlu, "Gergerlioğlu, bir dönem Mazlum-Der Başkanlığı yaptı, doktorluk yaptı. İnsan haklarını savunduğu için güçlü ve önemli bir aktördü. Şiddeti övme suçundan 2.5 yıl hapse mahkum oldu. Ömer Gergerlioğlu bu ceza ile karşı karşıya olduğunda şu açıklamayı yapıyor: 'Umudumu yitirmeyeceğim, mücadeleme devam edeceğim.' Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi.





Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:





'BİR SOYTARI VAR'





*Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var, 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyor Milli Kurtuluş Savaşı'nda. Bu soytarıya önce sarayın kapılarını açtılar, sonra Erdoğan ve Meclis başkanı ziyarete gitti. Sevgili Recep Bey, sen Kadir Mısıroğlu'nun görüşlerini paylaşıyor musun?





*Bir soytarı daha var, bu da akademisyen Abdullah Akın. Çanakkale Üniversitesi'nde görev yapıyor. Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler vardı diyor. Bu soytarıya da acaba Recep Bey, Meclis Başkanı gidecek mi?





'HALKIN VERGİLERİYLE KURULAN FABRİKALARI SATA SATA BİTİREMEDİLER'





*Şeker fabrikaları açıldığında duygu ve heyecanı görmüştüm. Bizim de memleketimizde şeker yapılabiliyor deniliyordu. Cumhuriyetin bütün kazanımları, halkın vergileri ile kurulan fabrikaları sata sata bitiremediler.

Biz niye karşı çıkıyoruz? Tarihimize sahip çıkmak için. Türkiye, şeker ithal eden bir ülkeden bugün şeker ihraç eden bir ülkeye gelmiştir. Her fabrika cumhuriyetin kalesidir. Sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bugün şeker sektörü yaklaşık 3 milyar dolarlık bir katma değer yaratıyor.





*Nişasta bazlı şeker obeziteye yol açar. Batsın sizin milliliğiniz, yerliliğiniz. Bu yolu nasıl açtılar? Önce Cargill'in kurulmasına imkan sağladılar, bütün hukuksal zemini zorlayarak. Sonra şeker kurumu tümüyle kapatıldı. Şeker fabrikalarını her ortamda destekleyeceğiz. Satılmaması için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.





*Gençliğe her zaman güveniyorum, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi gençlere emanet etti. 2019'a hazırlık yapıyor muyuz? 2019'da o diktatörü saraydan indireceğiz.

