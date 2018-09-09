Almanya'da bir gencin ölümü ile sonuçlanan olaylar gerginliği artırdı









Chemnitz kentinde iki hafta önce yaşanan benzer bir olay, aşırı sağcıların şiddetli göçmen karşıtı protestolarına neden olmuştu.





Pazar günü duyulan olayın ardından Neo-Nazi gruplar, yine protesto çağrısında bulundu.





Kavganın nedeni bilinmiyor ancak kurbanın başına aldığı darbeler sonucu öldüğü belirtiliyor.

Chemnitz'de ne oldu? Alman medyasına konuşan görgü tanıklarına göre, öldürülen kişi ve erkek kardeşi kentteki bir çocuk parkında 3 Afgan göçmenin tartışmasına dahil oldu.