Amerika'da 'makale' tartışması









Başkan Yardımcısı Mike Pence’ın sık sık kullandığı ‘‘lodestar’’ yani çoban yıldızı, kılavuz anlamına gelen sözcüğün makalede geçmesi gözlerin Pence’e çevrilmesine neden olmuştu.





Pence, Pazar günü Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada yalan makinesine bile tereddütsüz gireceğini söyleyerek makaleyi yazanın kendisi olmadığını yineledi.





Pence, kimliğini saklayan yazar için ‘‘onurlu davransın ve istifa etsin’’ ifadelerini kullandı. Pence bu kişinin sadece Başkan’a karşı değil, Anayasa’ya karşı ettiği yemini ihlal ettiğini söyledi.





New York Times’taki makaleyi yazan yetkili, kendisinin Trump’ın gündeminin bazı bölümlerini ve en kötü eğilimlerini engellemek için özenle çalışan içerdeki direnişin bir parçası olduğunu söylemişti.





‘‘Sınırsız enerjisi olan bir başkan’’





Pence, Trump’ın başkanlık performansını savundu ve Başkan’ın kamu çıkarlarıyla ilgili konularda Beyaz Saray içinde güçlü bir tartışma ortamını teşvik ettiğini, kararlarını bu şekilde aldığını söyledi. Pence Trump’tan ‘‘neredeyse sınırsız enerjisi olan bir başkan’’ diye söz etti.





Trump, geçen hafta Montana’da katıldığı bir mitingde ‘‘Onun kim olduğunu kimse bilmiyor. Gizli takvimlerini dayatmak için seçmene ihanet eden kimliği belirsiz derin devlet üyeleri demokrasinin kendisine karşı gerçek bir tehdit oluşturuyor’’ ifadelerini kullanmıştı.





New York Times gazetesindeki makale, araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın ‘‘Korku: Trump Beyaz Saray’da’’ başlıklı kitabının bazı ayrıntılarının basına yansımasının ardından gelmişti.





Woodward, kitabında Trump’ın yardımcılarının zaman zaman Oval Ofis’teki masasından ulusal güvenliğe zarar verebileceğini düşündükleri bazı belgeleri imzalamaması için kaçırdıklarını aktarmış, ayrıca Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin Trump’ın Beyaz Sarayı’nın ‘‘deliler kasabası’’ olduğunu ve başkanın ‘‘aptal’’ olduğunu söylediğini iddia etmişti. Kelly iddiaları reddetmişti.





Woodward: “Ben olsam kullanmazdım”





Bu arada Woodward, New York Times gazetesinde geçen hafta isimsiz olarak kaleme alınan ve Başkan Trump’ı sert şekilde eleştiren makaleyi kendisi olsa basmayacağını söyledi.





Woodward’ın ‘Korku: Trump Beyaz Saray’da adlı yeni kitabının bazı bölümleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Woodward bu bölümlerde Başkan Donald Trump’ın üst düzey yardımcılarının Başkan’ın tehlikeli olarak gördükleri davranışlarını sınırlama girişiminde bulunduklarını anlatıyordu.





Woodward kitabındaki iddiaları Başkan’ın yakın çevresindeki gizli isimlerin tanıklıklarına dayandırmıştı. CBS televizyonunun CBS Sunday Morning programına katılan Woodward, Times makalesinin yazarının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak iddiaların çok belirsiz olduğunu belirten Woodward, makalenin yayınlanma standartlarını karşılamadığını öne sürdü.





‘‘Kim olduğu çok önemli. Bunun tanık olan ve katılım sağlayan biri olup olmadığı çok önemli’’ diyen Woodward makale için ‘‘ben olsam kullanmazdım’’ dedi.





Woodward’ın kariyerinin 19’uncu kitabı ‘Korku: Trump Beyaz Saray’da 11 Eylül’de raflardaki yerini alacak. Kitap, Trump’ın 20 aylık yönetimi boyunca Beyaz Saray’da yaşanan gerginlikleri anlatıyor.