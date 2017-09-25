Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 14 Türkiye kökenli aday vekil seçildi /25 Eylül 2017 13:31

Almanya'da 14 Türkiye kökenli aday vekil seçildi

Almanya'daki genel seçimde, 14 Türkiye kökenli aday milletvekili olarak Bundestag'a girmeye hak kazandı.

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Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Elvan Korkmaz, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, Danyal Beyaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat meclise girmeye hak kazanırken, Sol Parti'den Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk milletvekilleri oldu.

Böylece geçen seçimde 11 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçim sonrası 14'e yükseldi.

Geçen dönem milletvekili olan Yeşillerden Özcan Mutlu ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden Cemile Yusuf, bu kez seçilemedi.

Seçimde 92 Türk kökenli aday olmuştu. Öte yandan Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu parti Alman Demokratlar Birliği (ADD), sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçimlere girdi. ADD seçimde 41 bin 178 oy alabildi.
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