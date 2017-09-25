'Topbaş'ın istifasını Emine hanım'ın kuzeni aldırdı'

Yurt gazetesi yazarı İsmet Orhan, "Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan istifasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Müge Gümüşdağ'ın istediğini" iddia etti. Müge Gümüşdağ'ın, Emine Erdoğan'ın yeğeni olduğunu hatırlatan Orhan, "Bu durumdan, Tayip Bey'in de Emine Hanım'ın da haberi zaten vardı. Olmasa idi, ne Meclis Topbaş'a rağmen rantı geçirirdi, ne de Topbaş istifa ederdi" görüşünü dile getirdi.





İsmet Orhan'ın "Özel Kalem istedi Kadir Abi istifa etti" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2017) yazısından ilgili bölüm şöyle:





AKP'de istifa "depreminin" perde arkası...





...





Tayip Erdoğan'ın İstanbul'daki "Özel Kalem Müdürü",





Yani o istemeden kimsenin Erdoğan'a ulaşamadığı isim...





Müge Gümüşdağ...





Emine Erdoğan'ın kuzeni,





Göksel Gümüşdağ'ın eşi.





...





Kadir Topbaş'ın, Tam beş kez görüşme isteğini sarpa saran isim...





...





İmar rantı Topbaş'ın önüne gelir.





Zaten diken üstündeki Topbaş,





Yeniden düzeltilip görüşülsün diye geri gönderir...





...





Vaay sen misin geri gönderen?





Kıyamet orada kopar.





Göksel Gümüşdağ düğmeye basar!





Rant meclisten geçer...





...





Topbaş,





Tayip beye son bir kez daha ulaşmak ister ama Müge Hanım yine engeller.





Müge Hanım,





Herkesten önce Tayip Bey'e ulaşıp, Rantın meclisten geçmesi onayını alır...





...





Çünkü,





Eşi Göksel Gümüşdağ'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kapalı kapılar arkasında tezgahlanmıştır...





...





Bu durumdan,





Tayip Bey'in de Emine Hanım'ın da haberi zaten vardı...





...





Olmasa idi,





Ne Meclis Topbaş'a rağmen rantı geçirirdi,





Ne de Topbaş istifa ederdi...





...





Kadir Topbaş'ın istifa konuşmasına gelince...





...





Kim ve kimler seni adam yerine koymuyor?





Sen hata yaptın da,





Kim ve kimler sana ihanet ediyor?





Damadın durumunu cevaplayamadın ama,





Ahlaken ve siyaseten,





İstifanın gerekçesini açıklamak durumundasın...





...





Hal böyleyken,





Ankara halkına da bir müjdem var!





Melih Gökçek özel eşyalarını toplamaya başlamış...





...





Sonuçta,





Tayip Erdoğan istedi,





Seçilmiş Davutoğlu istifa etti...





...





Müge Hanım ve Emine Hanım istedi,





Seçilmiş Topbaş istifa etti...





...





İster misiniz?





ABD istesin!





Tayip Erdoğan da istifa etsin...



