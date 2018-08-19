Almanya yüz binlerce vasıflı işçi almak üzere harekete geçti

Euronews ve Reuters'ın haberine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışından getirilmesi planlanan işçilere yönelik bir düzenleme için İçişleri, Çalışma ve Ekonomi bakanları ortak bir tasarı üzerinde çalışıyor.







Madalyonun öbür yüzünde ise, işçi hamlesinin Almanya'da zaten yükselişte olan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) güçlenmesine, ırkçılığın artmasına neden olabileceği endişesi bulunuyor.





Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in liderliğindeki koalisyon, göçmen politikaları nedeniyle son seçimde oy kaybederken, tasarıya göre, AB dışındaki profesyoneller daha ılımlı bir göç politikası ile ülkede istihdam edilecek.





Şu an Almanya'nın acil ihtiyaç duyduğu vasıflı çalışan sayısı 1.2 milyon. Federal Çalışma Bürosu'na göre, Almanya'da rekor düzeyde işçi açığı mevcut ve açığın kapatılabilmesi için 3.5 yıllık bir süreç gerekiyor ki bu da AB'nin en büyük ve güçlü ekonomisi Almanya'da endişelere sebep oluyor.





Özellikle Alman gençlerin iş piyasasına pek hevesli olmaması bir diğer sorun olarak görülüyor. Berlin hükümeti, iş gücü piyasasındaki boşluğu doldurmak için 2015'te ülkeye kabul ettiği bir milyonun üzerinde göçmenden yararlanmak istedi.





Ancak gerek ülkeye gelen göçmenlerin yeterli seviyede Almanca bilmemesi gerekse göçmenlerin büyük kısımının kalifiye olmaması, arz - talep dengesini sağlayamadı. Tasarının taslak metninin muhabirleri tarafından görüldüğünü bildiren Reuters, Alman İçişleri, Çalışma ve Ekonomi bakanlıklarının ülkeye daha fazla yabancı vasıflı işçi almayı kabul etmeyi kabul ettiklerini aktardı.





İki hükümet kaynağı da, taslağın kabinenin tüm üyelerine gönderildiğini ve hükümetin yakında bir karar vereceğini bildirdi.





İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın öncülüğünde hazırlanan tasarıda, Federal hükümetin yetenekli iş gücü kavramını yeniden tanımlayacağı ve üç alana odaklanacağı bildirildi.





Bunlar; Alman iç piyasası, Avrupalı ??ve AB dışından uluslararası yetenekli işçi potansiyelleri.