Samanyolu Haber /Gündem / Belediye arazisinden 15 gayrimenkul edinen Başkan: Maaşımla aldım! /19 Ağustos 2018 11:07

Belediye arazisinden 15 gayrimenkul edinen Başkan: Maaşımla aldım!

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar, belediye arazilerinden 15 gayrimenkul edindi, 6 bin 500 lira maaşıyla 41 bin lira taksit ödedi.

SHABER3.COM

Çayırova Belediyesinin imardan sorumlu başkan yardımcısı Refik Tartar'ın belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ve 6 bin 500 lira maaş almasına karşın 41 bin lira taksit ödediği ortaya çıktı. Görevden alınan Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” diyerek kendisini savundu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar'ın Şekerpınar'da belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. 6 bin 500 lira maaş alan Tartar'ın, bu gayrimenkuller için aylık 41 bin lira taksit ödediği ve Bursa, Mersin ve Kocaeli'de toplam 27 gayrimenkulü olduğu belirlendi. Olayın ortaya çıkması üzerine Tartar görevden alındı.

'BİRİNİ SATTIM, DİĞERİNİ ALDIM…'

Sözcü'ye konuşan Refik Tartar, kendisini şöyle savundu: “Birini sattım, diğerini aldım, sattığımla taksitleri ödüyorum, gayri resmi hiçbir işlem yok. Belediye yıpranmasın diye görevden ayrıldım."

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya da Sözcü'ye “Buna fırsat veren AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci de görevden alınmalı ya da istifa etmeli. Bütün kararların altında onun imzası var” açıklaması yaptı.

MÜFETTİŞ RAPORU BAKAN SOYLU'DA

Mayıs ayındaki iddialar üzerine 4 müfettiş inceleme yapıp dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundu. İncelemede, Tartar'ın Çayırova'nın yanı sıra Bursa Yenişehir, Mersin Erdemli ile Gebze, Karamürsel ve Derince'de de ev ve arsa olarak çok sayıda gayrimenkulü daha çıktı. Belgeleri açıklayıp müfettişlere de teslim eden CHP İlçe Başkanı Selahattin Kaya şu bilgileri verdi:

“Tüm iddialar tamamen resmi belgelere dayalı. 15 tanesi Şekerpınar dediğimiz 5'nci bölgede… Buradaki işlemler Tartar'ın denetiminde yapıldı.”
 
AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci ise “Müfettişler geldi. Bilgileri verdik. Yasa dışı bir şey yok. Uygulama yapılan yerde arsa almasını doğru bulmadığım için Tartar'ı görevden aldım. Ülke çapında aldığı yerleri de bizden önce almış. Mahkemeye bile gerek kalmadı” dedi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediye arazisinden 15 gayrimenkul edinen Başkan: Maaşımla... Sonraki Haber >>

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:18