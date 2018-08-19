Belediye arazisinden 15 gayrimenkul edinen Başkan: Maaşımla aldım!

Çayırova Belediyesinin imardan sorumlu başkan yardımcısı Refik Tartar'ın belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ve 6 bin 500 lira maaş almasına karşın 41 bin lira taksit ödediği ortaya çıktı. Görevden alınan Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” diyerek kendisini savundu.







Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar'ın Şekerpınar'da belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. 6 bin 500 lira maaş alan Tartar'ın, bu gayrimenkuller için aylık 41 bin lira taksit ödediği ve Bursa, Mersin ve Kocaeli'de toplam 27 gayrimenkulü olduğu belirlendi. Olayın ortaya çıkması üzerine Tartar görevden alındı.





'BİRİNİ SATTIM, DİĞERİNİ ALDIM…'





Sözcü'ye konuşan Refik Tartar, kendisini şöyle savundu: “Birini sattım, diğerini aldım, sattığımla taksitleri ödüyorum, gayri resmi hiçbir işlem yok. Belediye yıpranmasın diye görevden ayrıldım."





CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya da Sözcü'ye “Buna fırsat veren AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci de görevden alınmalı ya da istifa etmeli. Bütün kararların altında onun imzası var” açıklaması yaptı.





MÜFETTİŞ RAPORU BAKAN SOYLU'DA





Mayıs ayındaki iddialar üzerine 4 müfettiş inceleme yapıp dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundu. İncelemede, Tartar'ın Çayırova'nın yanı sıra Bursa Yenişehir, Mersin Erdemli ile Gebze, Karamürsel ve Derince'de de ev ve arsa olarak çok sayıda gayrimenkulü daha çıktı. Belgeleri açıklayıp müfettişlere de teslim eden CHP İlçe Başkanı Selahattin Kaya şu bilgileri verdi:





“Tüm iddialar tamamen resmi belgelere dayalı. 15 tanesi Şekerpınar dediğimiz 5'nci bölgede… Buradaki işlemler Tartar'ın denetiminde yapıldı.”





AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci ise “Müfettişler geldi. Bilgileri verdik. Yasa dışı bir şey yok. Uygulama yapılan yerde arsa almasını doğru bulmadığım için Tartar'ı görevden aldım. Ülke çapında aldığı yerleri de bizden önce almış. Mahkemeye bile gerek kalmadı” dedi.



