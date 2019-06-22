Almanya, vatandaşlığa geçmeyi zorlaştırıyor...





Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İçişleri ve Adalet Bakanlığı sözcülerin 'Yeni vatandaşlık yasası' ile ilgili soruları cevapladı





Yeni yasa tasarısında yer alan ‘Alman yaşam tarzına uyma’ kavramından ne kastedildiği soruldu









İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder bu soruya somut bir açıklık getiremedi:





“Bir ülke vatandaşlığına geçmek isteyen biri, o ülkenin yaşam tarzına uymak zorunda. İçişleri Bakanlığı olarak bir kişinin Alman vatandaşlığını alabilmesi için Alman yaşam tarzına uymuş olmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Alman vatandaşlığına uymuş olmaktan kasıt, bir kişinin Alman toplumuna uyum sağlamak istemesi, entegre olmaya hazır olması demek. Bizim görüşümüzce çok eşlilik Alman yaşam tarzına aykırı.”









‘YASAYI DURDURUN’ ÇAĞRISI

Grünewaelder, “Alman yaşam tarzının tarifi üzerine bir kitapçık çıkacak mı?” sorusuna ise, “Bir yasa çıkacak ve buna ek olarak yorum yer alacak” yanıtını verdi.

Sözcü, hukukçuların bu yasanın Alman vatandaşlığına geçmeyi yetkili memurun takdirine bırakacağı eleştirisine ise, “Biz o kanıda değiliz” demekle yetindi.

Yasadaki bu değişikliğin hükümet ortağı Sosyal Demokratlarla birlikte hazırlanmış olması, SPD içinde de tartışmalara yol açtı. SPD Göç Çalışma Grubu (AG), SPD milletvekillerini bu yasal değişikliği acilen durdurmaya çağırdı. AG Grubu Başkanı Aziz Bozkurt, Alman yaşam tarzına uymak kavramını ‘saçma’ olarak niteledi ve SPD’ye vatandaşlık yasasında geriye dönük adım atmaması çağrısında bulundu.

Yasada yapılacak diğer üç değişiklik ise şöyle;

* Bir terör örgütüne katılmış olan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığı iptal edilecek.

* Asıl kimliğini gizlemiş olanların Alman pasaportu 10 yıllığına geri alınacak. Bu süre mevcut yasada 5 yıl.

* Çok eşli olanlar Alman vatandaşı olamayacak.

Almanya’da hükümet, vatandaşlık yasasında değişikliğe gidiyor. Perşembe günü mecliste oylanacak olan yasa değişikliği, Alman vatandaşlığını 1980’li yıllara geri götürüyor. Değişiklik onaylanırsa, Alman vatandaşlığına geçmek, ‘Alman hayat tarzına uymuş olma’ şartına bağlanıyor. Hukukçulara göre bu maddeyle Alman vatandaşlığına geçiş bir hayli zorlaşıyor ve yetkili memurun keyfine bırakılıyor. Alman yaşam tarzından ne kastedildiği ve bir kişinin ne zaman Alman yaşam tarzını almış olacağı ise yasada yer almıyor.