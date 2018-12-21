Almanya süresiz oturumu bulunan Türk vatandaşını sınırdışı etti

Kronos Haber'den Emir Korkmaz'ın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Almanya’nın, çeşitli suçlardan mahkum olan 38 yaşındaki Yunus Çabucak’ı Türkiye’ye sınır dışı etmesinin ‘hukuki dayanağı’ bulunduğuna hükmetti. AİHM kararında, uyuşturucu suçundan sabıkası olan Çabucak’ın süresiz oturum izni bulunmasına rağmen Almanya tarafından sınır dışı edilmek istenmesiyle, Çabucak’ın haklarının ihlal edilmediği bildirildi.





SÜRESİZ OTURUM İZNİ VARDI





AİHM kararı, 1980 yılında Almanya’nın Neustadt an der Weinstrass şehrinde doğan Yunus Çabucak’ın açtığı dava sonrasında geldi. 1996 yılında süresiz oturma izni alan Çabucak, 1996-2010 yılları arasında birçok kez uyuşturucu kullanımı ve satışı nedeniyle ceza aldı. Neustadt an der Weinstrass şehri yetkilileri, Çabucak’ın 2002 yılında aldığı 4 yıl 3 ay hapis cezasından sonra Türk asıllının ülkeden sınırdışı edilmesi talebinde bulundu.





ALMANYA’DAKİ TÜM MAHKEMELERİ DENEDİ





Çabucak ise sınırsız oturum izni bulunduğu ve Almanya’da doğmuş bir kızı olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. Sınırdışı edilmesi halinde aile birliğinin bozulacağını ve kızının babasız kalacağını savunarak temyize gitti. Ancak Temyiz Mahkemesi, Çabucak’ın beklentisinin aksine yerel mahkemenin kararını onayladı. Çabucak, son olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Çabucak’ın ülkedeki en üst mahkemeye başvurusu, eksik evrak gerekçesiyle reddedildi.





AİLE BİRLİĞİ İTİRAZI





Ülkede başvuracağı başka mahkeme kalmadığı için Çabucak dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. 2016’daki başvurusunda süresiz oturum izni olmasına rağmen sınırdışı edilmek istediğini, bu durumun aile birliğini bozacağına işaret edecek kararın iptalini istedi.





KAMU GÜVENLİĞİ VURGUSU





Çabucak’ın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen AİHM, Almanya’nın, kamu güvenliğinin aile hayatından daha önemli olduğu yönünde karşı savunmasını haklı buldu. AİHM kararında, devletlerin kendi topraklarında hangi yabancıların yaşayabileceğine karar verme hakkına sahip olduklarını vurguladı. Sonuç olarak Çabucak’ın sınır dışı edilmesinin önemli ve yeterli nedenleri olduğu belirtilerek, Almanya’nın kararının doğru olduğu sonucuna varıldı.





TÜRKİYE İTİRAZ ETMEDİ





AİHM, Almanya’nın, Türk vatandaşı olan Çabucak’ı Türkiye’ye sınırdışı etmek istediğinden yola çıkarak, bu konuda Ankara’nın bir itirazı olup olmadığını da sordu. Türkiye, Almanya’nın tercihine ve AİHM’in verdiği karara itiraz etmedi. Böylece, Çabucak’ın Almanya’dan sınırdışı edilmesinin önünde bir engel kalmadı.





KAMU GÜVENLİĞİ VE ÇIKARI VURGUSU





AİHM, kimlerin ülkede yaşayıp yaşayamayacağına dair karar verme hakkının devletlerin egemenlik hakkı içinde bulunduğuna hükmetmiş oldu. AİHM’in Çabucak kararı, uzun yıllardır ‘süresiz oturma izni’ ile Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türk vatandaşlığını devam ettiren Türk asıllılar için önemli bir uyarı anlamı taşıyor. Bundan böyle, yaşadıkları ülkelerde suça karışan Türk vatandaşları, “kamu güvenliği ve çıkarı” gerekçesiyle Türkiye’ye sınırdışı edilebilecekler.





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