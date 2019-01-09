Almanya sanayi üretiminde sürpriz düşüş

Bu oran bir önceki yılın kasım ayı büyüme oranları ile karşılaştırıldığında ise yüzde 4,7'lik düşüşe denk geliyor.





Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, büyüme tahmin edilen yüzde 0,3’lük oranın çok altında.





4’üncü çeyrek sonundaki beklenmedik düşüşe rağmen veriler, az oranda bir büyüme olduğunu da gösteriyor.





Dokuz yıldır ardarda büyüme kaydeden Alman ekonomisindeki yavaşlamaya gerekçe olarak ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikasıyla birlikte başlayan ticari anlaşmazlıklar, Birleşik Krallık’ın mart ayında Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma planı ve yükselen piyasalardaki durgunluk gösteriliyor.