Almanya plastik atıklara savaş açtı

Endonezya'da geçen hafta kıyıya vuran ölü balinanın görüntüsü Alman Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze'nin aklından çıkmıyor. Bakan, midesinde 115 plastik bardak, 25 plastik poşet, 4 pet şişe 2 terliğin yanı sıra yaklaşık 1000 parça plastikten oluşan 6 kilo çöp bulunan balinanın istisnai bir durum olmadığını belirtti ve plastik atık konusunda ciddi bir değişiklik gerektiğini ifade etti.





Almanya bu talebi konferanslarda ve resmi buluşmalarda düzenli olarak dile getiriyor. Ancak G7 ve G20 zirvelerinde verilen vaatler Alman hükümeti için yeterli değil. Almanya, dünya çapında plastik atıklarla mücadele etmek için kolları sıvadı. Federal Çevre Bakanlığı bu amaçla gelecek 10 yıl için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.





Bu bütçenin öncelikli olarak aktarılacağı alan plastik atıklar olacak. Plastik atıkların büyük bir bölümü Asya'daki nehirlerden geliyor. Asya'nın en uzun nehri aynı zamanda kıtanın da en kirli nehri konumunda: Tibet'ten doğan Yangtze Nehri, Şanghay gibi Çin'in dev kentlerinden geçerek Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor. Uzunluğu 6 bin 400 kilometreye yakın olan nehrin güzergâhı boyunca çöpler toplanmadığı ve geri dönüşüm söz konusu olmadığı için, plastik şişelerden branda bezlerine ve poşetlere kadar plastik atıklar nehir sularına karışıyor.



