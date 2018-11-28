AKP'nin mega projesi çöktü... Kurtarma ekibinden önce yayın yasağı geldi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadüğe, ikinci kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.

“AHLAK ZEDELENİR”

Hakimlikten yapılan açıklamada yapılacak haberlerin “toplum ahlakını zedeleyebileceği” ifadeleri yer aldı.









“BİR ŞEYLER DEMEK Kİ EKSİK YAPILMIŞ”





TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi yayın yasağı kararını eleştirdi. Sözcü’ye konuşan Kürekçi şu ifadeleri kullandı; “Henüz kurtarma işlemleri devam ediyor. Yarın arkadaşlarımız bilirkişi incelemesi yapacak. Olayla ilgili detaylara o zaman ulaşacağız. Burada bir kusur olmasa bu iş kazası meydana gelmezdi. Burada bir şeyler eksik yapılmış, atlanmış. Bunların haber yapılmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Bu önlemleri almak işverenin sorumluluğunda. Burada yayın yasağı getirilecek ne var? Gerçeklerin haberleştirilmesi değil, gerçeklere sansür ahlakı zedeler. Umarız bu yayın yasağı kararı ile birlikte gerçeklerin üstü kapatılmaz. Daha önce de söylediğimiz gibi parasını işverenden alan iş güvenliği uzmanı sistemini reddediyoruz. Daha bağımsız bir sistem kurulsa bu ve benzeri kazalar yaşanmazdı.”





“YAYIN YASAĞI MODA OLDU”









Yayın yasağı ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan avukat Murat Özveri ise “Bu yayın yasağı artık moda haline geldi. Nerede toplumu ilgilendiren bir olay oluyor orada yayın yasağı kararı alınıyor. İş güvenliği eksikleri konusunda haber yapmak, kamuoyunda bir tepkiye sebep olacaktır. Bu da işveren üzerinde gerekli tedbirlerin alınması için bir baskı oluşturacaktır. Burada kötü ne var? Ben alınan yayın yasağı kararlarını sağlıklı bulmuyorum” ifadelerini kullandı.