Samanyolu Haber /Dünya / Almanya otobanlarda uzun menzilli radarları devreye sokuyor /21 Ocak 2019 16:07

Almanya otobanlarda uzun menzilli radarları devreye sokuyor

Alman otobanlarında, tek bir noktada hız tespiti yapan radarlara alternatif olarak, 2 kilometre boyunca aracı takip eden ve ortalama hızını belirleyen, uzun menzilli radar kullanımına başlandı.

SHABER3.COM

Almanya, trafikte aşırı hız yapan sürücüleri tespit edebilmek için uzun menzilli radarları devreye sokuyor. Post gazetesinden Nebahat Uzun'un haberine göre, Almanya'nın ilk uzun menzilli radarı, Hannover yakınlarında bulunan B6 Laatzen kara yolunda faaliyete geçti. Bu yolu kullanan sürücüler, sadece belirli bir noktada değil, 2 kilometrelik bir mesafede hız kontrolüne tabii olacak. Radar, yoldan geçen her otomobilin 3 fotoğrafını çekerek, girişte, çıkışta ve çıkıştan sonra fotoğraflarla hızını ölçecek. Hız sınırını aştığı tespit edilen sürücülere, ilgili fotoğraflarla birlikte kesilen ceza da gönderilecek.

İlk testi başarıyla geçti

İlk olarak 4 haftalık bir teste tabii tutulan radar, 2020 yılının haziran ayına kadar faaliyet gösterecek. Radarın bölgedeki kaza oranlarına etkisi tespit edildikten sonra, kaldırılmasına veya yaygınlaştırılmasına karar verilecek.

Uzun menzilli radarlar, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde de başarıyla kullanılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya otobanlarda uzun menzilli radarları devreye sokuyor Sonraki Haber >>

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:49