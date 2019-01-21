Almanya otobanlarda uzun menzilli radarları devreye sokuyor

Almanya, trafikte aşırı hız yapan sürücüleri tespit edebilmek için uzun menzilli radarları devreye sokuyor. Post gazetesinden Nebahat Uzun'un haberine göre, Almanya'nın ilk uzun menzilli radarı, Hannover yakınlarında bulunan B6 Laatzen kara yolunda faaliyete geçti. Bu yolu kullanan sürücüler, sadece belirli bir noktada değil, 2 kilometrelik bir mesafede hız kontrolüne tabii olacak. Radar, yoldan geçen her otomobilin 3 fotoğrafını çekerek, girişte, çıkışta ve çıkıştan sonra fotoğraflarla hızını ölçecek. Hız sınırını aştığı tespit edilen sürücülere, ilgili fotoğraflarla birlikte kesilen ceza da gönderilecek.







İlk testi başarıyla geçti





İlk olarak 4 haftalık bir teste tabii tutulan radar, 2020 yılının haziran ayına kadar faaliyet gösterecek. Radarın bölgedeki kaza oranlarına etkisi tespit edildikten sonra, kaldırılmasına veya yaygınlaştırılmasına karar verilecek.





Uzun menzilli radarlar, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde de başarıyla kullanılıyor.