Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Dublin anlaşmasında gaza bastı: Geri göndermelerde geçen yıl rekor sayıya ulaşıldı /21 Ocak 2019 15:58

Almanya Dublin anlaşmasında gaza bastı: Geri göndermelerde geçen yıl rekor sayıya ulaşıldı

Almanya'dan diğer AB ülkelerine Dublin anlaşması gereği gönderilen kişilerin sayısı 8 bini aştı. Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken yabancıların çoğunluğu İtalya'ya gönderildi.

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DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'dan sınır dışı edilerek diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderilen göçmenlerin sayısı 2018'de rekor düzeye çıktı. 

Süddeutsche Zeitung gazetesinin Federal İçişleri Bakanlığı'na dayanarak yayımladığı habere göre, geçen yılın ocak – kasım ayları arasında Almanya'yı terk etmesine karar verilen 8 bin 658 mülteci adayı ülkelerine gönderildi. 2017 yılında sınır dışı edilenlerin sayısı 7 bin 102 olmuştu.

2018 yılında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından işleme konulan iltica başvurularının üçte biri, AB'deki ilk kaydın hangi ülkede yapıldığına dair Dublin kuralları kapsamına giriyordu. AB'nin Dublin 3 talimatnamesine göre mülteci Avrupa'ya hangi AB ülkesinde ayak basarsa iltica işlemlerinin o ülkede yapılması gerekiyor.

Gazetenin haberinde Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin 2018 yılında Almanya'ya gelmiş olan 51 bin 558 sığınmacının teslim alınması için AB ülkelerine başvurduğuna yer verildi. Başvuruların 35 bin 375'ine olumlu karşılık alındığı öğrenildi. Mülteci adaylarının iade edildiği Avrupa ülkelerinin başında İtalya geliyor. Sınır dışı edilen her üç kişiden biri İtalya'ya gönderildi. 2018 yılında yarıdan fazlası Yunanistan'dan olmak üzere 7 bin 205 mülteci adayı ise diğer AB ülkelerinden Almanya'ya iade edildi.


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