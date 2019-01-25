Samanyolu Haber /Gündem / Almanya devinin Türkiye şubesi konkordato ilan etti /25 Ocak 2019 13:30

Almanya devinin Türkiye şubesi konkordato ilan etti

Uluslararası günlük araç kiralama devi Alman Sixt markasının Türkiye temsilcisi Artı Seyahat AŞ İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Firmanın filosunda 1400 araç buluyor.

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Havalimanları ve şehir merkezlerinde günlük araç kiralama hizmeti veren Sixt Türkiye'de (Artı Seyahat Acentesi Tekst. San. Ve Ticaret AŞ)  İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvuruusnu değerlendiren mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme S.M.M.M. Mustafa Yaran’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

110 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Almanya'da 1912'de kurulan Sixt, dünya genelinde 110 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'de araç kiralama sektörüne 1990'lı yılların sonunda giren Sixt, 2008'den bu yana da Artı AŞ tarafından temsil ediliyor. Fehmi Sertdemir ve İbrahim Hakan Özyılmaz'ın kurduğu Artı AŞ'ye, üç yıl önce, Has Otomotiv'in de bağlı olduğu Has Global Yatırım Holding AŞ ortak olmuştu.
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