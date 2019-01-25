Samanyolu Haber /Gündem / CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı /25 Ocak 2019 12:44

CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede yerel seçimlerle ilgili son pürüzler ele alınırken iki lider ittifakta anlaştıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, iki parti adına protokol çalışmalarını yürüten 4 isme teşekkür ederken, Akşener "Ben de bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye adına ortak çıkarların olabileceğini bu arkadaşlarımız sağlamış oldular. Zaman zaman da intiharın eşiğine geldiler." ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet saat 11:30’da İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılan görüşmenin ardından seçime dair belirlenen belediye başkan adayı listeleri kesinlik kazandı. Üzerinde uzlaşılan protokole göre; 22’si büyükşehir 27 ilin 16’sında CHP, 11’inde İYİ Parti aday çıkaracak.  İstanbul Üsküdar’dan CHP aday çıkaracak. Muğla’nın Bodrum, Ankara Etimesgut ilçesinde iki parti de aday çıkaracak. Ankara Gölbaşı ve Gaziantep’te ise İYİ Parti aday çıkaracak

Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı:


Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  Kavgadan yana değil, barıştan yanayız, huzurdan yanayız İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. Onlar uzun bir çaba gösterdiler. Bize hazır bir liste getirdiler. Bu dört arkadaşımıza hepinizin adına teşekkür ederim. Son derece mutluyum, sayın genel başkana da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.


Akşener ise şunları söyledi:


Ben de bu iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Türkiye adına ortak çıkarların olabileceğini bu arkadaşlarımız sağlamış oldular. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler. Biz yerel seçime gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz. Türkiye’nin coğrafyası nedeniyle bunlar hep olacak biz de muhalefet olarak hükümetin yanında olacağımızı belirttik. Ama biz belediye başkanı muhtar seçeceğiz.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı Sonraki Haber >>

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:46