CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet saat 11:30’da İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılan görüşmenin ardından seçime dair belirlenen belediye başkan adayı listeleri kesinlik kazandı. Üzerinde uzlaşılan protokole göre; 22’si büyükşehir 27 ilin 16’sında CHP, 11’inde İYİ Parti aday çıkaracak. İstanbul Üsküdar’dan CHP aday çıkaracak. Muğla’nın Bodrum, Ankara Etimesgut ilçesinde iki parti de aday çıkaracak. Ankara Gölbaşı ve Gaziantep’te ise İYİ Parti aday çıkaracak

Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı:





Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Kavgadan yana değil, barıştan yanayız, huzurdan yanayız İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. Onlar uzun bir çaba gösterdiler. Bize hazır bir liste getirdiler. Bu dört arkadaşımıza hepinizin adına teşekkür ederim. Son derece mutluyum, sayın genel başkana da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.





Akşener ise şunları söyledi:





Ben de bu iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Türkiye adına ortak çıkarların olabileceğini bu arkadaşlarımız sağlamış oldular. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler. Biz yerel seçime gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz. Türkiye’nin coğrafyası nedeniyle bunlar hep olacak biz de muhalefet olarak hükümetin yanında olacağımızı belirttik. Ama biz belediye başkanı muhtar seçeceğiz.