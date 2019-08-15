Almanya’da trafik cezaları cep yakacak: Yasak yere park 100 euro!

Almanya'da trafik cezalarını artıran tasarı tamamlandı. Geniş çaplı hazırlanan tasarıda bisiklet sürücülerini de kapsayan düzenlemeler yer alıyor.





Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in mimarlığını yaptığı tasarıda en dikkati çeken düzenleme, yasaklı yerlere park ve otobüsler için ayrılan şeridi ihlal suçlarına verilen cezaların yüksekliği.





15 İLA 30 EURO ARASINDA DEĞİŞİYORDU





Buna göre tasarı yasallaşırsa ikinci şeride park etmek veya bisikletlerle otobüsler ve taksiler için ayrılan şeritte durmak veya park etmenin cezası 100 euro olacak.





Daha önce bu ihlallere kesilen ceza 15 ila 30 euro arasında değişiyordu. Yürürlükteki yasaya göre otobüs, taksi ve bisikletler için ayrılan şeritte üç dakikaya kadar beklemek serbest. Tasarıda bu şeritlerde beklemek artık yasak.





İTFAİYE İLE İLK YARDIM ARAÇLARINA YOL VERMEMEK





Göreve giden itfaiye, polis ve ambulanslara yol vermeyen sürücülere kesilecek para cezası 320 euro olarak belirlendi.





Para cezasının yanında sürücünün ehliyetine de bir ay el konacak. İki de ceza puanı verilecek. Yeni otomobillerde bulunan otomatik frenleme sistemini hız sınırının saatte 30 ve daha fazla olduğu yollarda devre dışı bırakan sürücülere de para cezası kesilecek.





Bu ihlali yapan sürücüler 100 euro para cezası ile birlikte ceza puanı da alacak.





3,5 ton ve üzerindeki kamyonlar, şehir içinde sağa dönüşlerde hızını saatte 5 kilometrenin altına düşürecek. Bu kuralı ihlal eden sürücüler 70 euro para cezası ödeyecek ve ceza puanı alacak.





ARAÇTA EN AZ ÜÇ KİŞİ VARSA...





Otobüs ve taksiler için ayrılan şeridi, otomobilinde üç veya daha fazla kişi bulunan sürücüler de kullanabilecek.





Yürürlükteki uygulamada otobüs ve taksiler için ayrılan şeridi kullananlara para cezası kesiliyor. Yenilikler arasında artık Almanya’da oldukça yaygın hale gelen otomobil paylaşımına yönelik düzenlemeler de var.





Otomobil paylaşım sistemini yaygınlaştırmak ve bu uygulamayı cazip hale getirmek için sistem dahilindeki otomobiller için özel park alanları ayrılacak. Bu alanlara sadece otomobil paylaşım sistemindeki araçlar park edebilecek.





Bakan Scheuer, hazırlanan tasarıyla ilgili şunları söyledi: “Bisiklet sürücülerini güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yaptık. İklim için toplu taşımayı özendiriyoruz. Can kurtaranların işini zorlaştıracaklara ağır cezalar verilmesini de adaletli buluyorum.” dedi.





Tasarının yasallaşması için Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nin onayı gerekiyor.