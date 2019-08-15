Irkçı katil cezaevinden mektup yazıp katliam çağrısı yapmış

Yeni Zelanda'da 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan Christchurch'deki silahlı saldırının faili Brenton Tarrant tutulduğu hapishaneden başka ırkçılarla mektuplaşmış.





Salı günü 4chan adlı mesaj panosu sitesinde yayımlanan bir mesajla ortaya çıkan durumu Yeni Zelanda Islah Bakanlığı yetkilileri bir açıklama yaparak doğruladı.





Yeni Zelanda merkezli haber sitesi newshub'da yer alan bir habere göre yetkililer, kendileri için yeni bir durum olduğunu ve Tarrant gibi "özel" mahpuslarla pek sık meşgul olmadıklarını bu yüzden hata yapmış olabileceklerini söyledi.





Yeni Zelanda'da mahkumların kişisel mektuplaşmaları ancak özel durumlarda denetlenebiliyor. Tarrant'ın bu özel durumlardan birisine sahip olduğuysa çok açık.





Tarrant'ın mektuplaşmaları, Rusya'da yaşadığını öne süren bir 4chan kullanıcısının, "Auckland Hapishanesi" damgası taşıyan bir mektubun fotoğrafını yayımlamasının ardından ortaya çıktı.





Sözkonusu kişi bununla birlikte mektubun sayfalarından oluşan 6 görsel daha yayımladı. Sayfalar 4 temmuz 2019 tarihini taşıyordu. "Birkaç ay önce Brenton Tarrant'a bir mektup yollamıştım, sonunda yanıt aldım" notuyla yapılan paylaşımlarla yayımlanan mektubun "silahlı eylem çağrısı" olarak yorumlanabilecek şekilde sonlandığı bildirildi.





9 MEKTUP YAZMIŞ





newshub yazışmaların içeriğinin zararsız göründüğünü ama Tarrant'la benzer görüşleri paylaşan kişilerce eylem çağrısı olarak yorumlanabilecek yanları olduğu için mektupları yayımlamamayı tercih ettiklerini belirtti.





Aynı haber sitesinde yayımlanan bir başka habere göre Tarrant toplamda 9 mektup yazmış ve 7'si postaya verilirken 2'si ıslahat/tutukevi yönetimince tutulmuş.





AVUKATLARI MAHKEMENİN CHRISTCHURCH'E ALINMASI İÇİN BAŞVURDU





Bu arada, Tarrant'ın avukatları mahkemenin Christchurch'e alınması için talepte bulundu. Mahkemenin 3 Ekim'de başlayacağı öğrenildi.