Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da ‘Osmanen Rocker’ grubuna bağlı bir kişi polis tarafından vuruldu /10 Şubat 2018 13:21

Almanya’da ‘Osmanen Rocker’ grubuna bağlı bir kişi polis tarafından vuruldu

Almanya’nın Wuppertal kentinde kendilerini ‘Osmanen Germania’ (Almanyalı Osmanlılar) olarak tanımlayan rocker kulübüne baskın yapan polis, bir kişiyi vurdu. Ölen kişinin Türk olduğu öğrenildi.

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Bild gazetesinin haberine göre cuma günü saat 12:15’te polis devriyesi sırasında Düsseldorf Özel komanda (SEK) ekibinin de içinde bulunduğu bir çatışma yaşandı.
OLAY cuma günü saat 12.15’te meydana geldi. Düsseldorf polisi özel timi, ‘Osmanen Germania’ya baskın düzenledi. Baskında ‘Almanyalı Osmanlılar’ üyesi bir Türk hayatını kaybetti. Ölümün polis kurşunuyla meydana geldiği ancak nasıl olduğu konusunda bilgi verilmedi. Polis ölen kişi hakkında açıklama yapmadı ancak olayı doğruladı. Essen Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alman medyasında geçtiğimiz aylarda Osmanen Germanie grubunun AKP ile bağlantılı olduğuna dair haberler yer almıştı
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