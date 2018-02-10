Almanya’da ‘Osmanen Rocker’ grubuna bağlı bir kişi polis tarafından vuruldu

Bild gazetesinin haberine göre cuma günü saat 12:15’te polis devriyesi sırasında Düsseldorf Özel komanda (SEK) ekibinin de içinde bulunduğu bir çatışma yaşandı.

OLAY cuma günü saat 12.15’te meydana geldi. Düsseldorf polisi özel timi, ‘Osmanen Germania’ya baskın düzenledi. Baskında ‘Almanyalı Osmanlılar’ üyesi bir Türk hayatını kaybetti. Ölümün polis kurşunuyla meydana geldiği ancak nasıl olduğu konusunda bilgi verilmedi. Polis ölen kişi hakkında açıklama yapmadı ancak olayı doğruladı. Essen Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı.





