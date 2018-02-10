15 Temmuz gecesi kaybolan silah sayısı hala açıklanamadı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine ilişkin soruları yanıtlarken, kayıp silah sayısı konusunda bilgi vermekten kaçındı.





15 Temmuz darbe girişiminde kaybolan ve dağıtılan silahlara ilişkin belirsizlik sürüyor.





'EMNİYETİN ÖNÜNDE DAĞITMIŞLARDI'





Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir cinayet sanığının “Tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım” sözleri üzerine Ankara Valiliği bunun henüz tespit edilemediğini savunmuştu.





VALİLİK VE EMNİYET: SİLAH DAĞITILMADI





Ankara Valiliği ve emniyeti sivillere silah dağıtılmadığını savunurken, darbe girişimi gecesi emniyete kayıtlı bazı silahların kaybolduğu biliyor.





BULUNANLAR ENVANTERE GEÇİYOR





CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlandığını açıkladı.





Canikli verdiği yanıtta, “Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.” ifadelerini kullandı.





KHK İHRAÇLARINA VURGU





Buna rağmen ne kadar silah ve mühimmatın kayıp olduğunu açıklamayan Canikli, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle, 3 Kasım 2017 tarihi itibariyle TSK’den 8 bin 570 kişinin ihraç edildiğini aktardı.