Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir /24 Aralık 2018 23:03

Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir

Almanya’da hızla artan evsiz sayısının bir milyonu geçmiş olabileceği belirtiliyor. Ülkede ekim ayından bu yana dokuz evsizin donarak öldüğü açıklandı.

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Almanya'da evsizlerin sayısı hızla artıyor. Ülkede ekim ayından bu yana soğuk nedeniyle dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Evsizlere Yardım Çalışma Birliği (BAGW) yöneticisi Werena Rosenke, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada,"Geceleri dokuz kişinin, bir başkasının dahli olmaksızın hayatını kaybettiğini" söyleyerek, "Bazı vakalarda adli tıp incelemesi devam ediyor, ancak (bu kişilerin) evsiz olduğunu ve soğukta donarak öldüklerini sanıyoruz" diye konuştu.

Söz konusu ölümlerin dördünün Hamburg'da, ikisinin Düsseldorf'ta; diğerlerinin de Köln, Essen ve Lauchhammer'da yaşandığı belirtildi. Geçen yıl aynı dönem itibarı ile üç evsizin aşırı soğuklarda hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

1991'den beri 300 kişi donarak öldü

BAGW, Almanya'da evsiz sayısının ilk kez bir milyonu geçmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Birlik, geçen yıl evsiz kalanların sayısının yaklaşık 860 bin olarak açıklamış, bunların 52 binin sokakta yaşadığı kaydedilmişti.

Rosenke, "Toplam evsiz sayısı çoktan bir milyonu bulmuş olabilir. Geçen yıl tahminlerimiz kısa süre içinde 1 milyon 200 bin kadın, erkek ve çocuğun evsiz kalabileceği yönündeydi" diye konuştu.

Almanya'da soğuk havalarda evsizler için alınan önlemlerin oldukça yetersiz kaldığı belirtiliyor. Soğuktan kaynaklanan ölüm vakalarının kaydını medya raporlarına dayandıran BAGW, hükümetin elinde soğuktan kaynaklanan ölümlere ve evsizlerin sayısına ilişkin istatistik olmamasını eleştiriyor.

Birliğin verilerine göre ülkede 1991 yılından bu yana en az 300 kişi donarak hayatını kaybetti. Ancak kayıtlara geçmeyen benzer vakaların da bulunduğu, bu nedenle söz konusu rakamın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.
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