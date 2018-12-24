Samanyolu Haber /Gündem / 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını gerçekleştiren polislere müebbet hapis cezası /24 Aralık 2018 21:56

25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını gerçekleştiren polislere müebbet hapis cezası

?Kararlar yolsuzluk soruşturmasının yıldönümünden bir gün önce verilmesi dikkat çekti.

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25 Aralık 2013’te gerçekleştirilen ve sonra dava aşamasında kapatılan yolsuzluk soruşturmalarını gerçekleştiren polislere “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasını gerçekleştiren 13’ü tutuklu 71 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Davada Fethullah Gülen’in de sanık yargılanıyordu.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı ile Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner’in “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


 
ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç’ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren heyet, bazı polisleri de “silahlı terör örgütüne üye olma”, “özel hayatın gizliliği” ve “usulsüz dinlenme’ iddialarıyla değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

25 Aralık 2013’te, Ergenekon davasının savcılarından olan Muammer Akkaş, aralarında dönemin Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı listedeki toplam 41 kişinin gözaltına alınması yönünde emir vermiş fakat hükümetin yeni göreve atadığı emniyet görevlilerini Akkaş’ın gözaltı talimatını yerine getirmeyi reddetmişti. Gözaltına listesinde yer alanlar “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet vermekle” suçlanıyordu.
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